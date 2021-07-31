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قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق "أغلى بطاطس مقلية بالعالم"!

أغلى طبق بطاطس مقلية في العالم
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قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق "أغلى بطاطس مقلية بالعالم"!

ثمنها 200 دولار.. وتُصنع بكميات وفيرة من زبدة الكمأة والذهب الصالح للأكل وتُقدم على طبق من الكريستال

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العربية.نت

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يقدم مطعم في مدينة نيويورك طبقاً من البطاطس المقلية مقابل 200 دولار، مما يجعلها أغلى بطاطا مقلية في العالم.

وبحسب ما ورد في صحيفة "اندبندنت" Independent، فقد سجل "سرينديبيتي 3" Serendipity 3، وهو مطعم في حي ميدتاون إيست بالمدينة، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مع بطاطس "كريم دي لا كريم" المقلية. Crème de la Crème Pommes Frites

وتُصنع البطاطس المقلية بكميات وفيرة من زبدة الكمأة والذهب الصالح للأكل، وتُقدم على طبق من الكريستال.

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وهذا ليس الرقم القياسي العالمي الأول الذي يسجله المطعم، الذي يضم أيضاً أغلى برغر، وتباع القطعة الواحدة بسعر 295 دولاراً أميركيا، وأغلى آيس كريم والذي يباع مقابل ألف دولار.

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والبطاطس المقلية، التي تم إدخالها في موسوعة "غينيس" في 12 يوليو، تحتوي على مجموعة متنوعة من البطاطس البيضاء المزروعة في الولايات المتحدة والتي يطلق عليها "أعظم البطاطا في العالم للقلي".

وأثناء تحضير البطاطس وقليها، يقوم طاه آخر في المطبخ بإعداد صلصة الجبن لمرافقة الطبق. يتم ذلك عن طريق إذابة كثير من زبدة الكمأة في مقلاة، وإضافة الدقيق، والكريمة، ومكعبات من الراكليت السويسرية.

ويتم تقديم البطاطس المقلية على طبق من الكريستال، وتوضع عليها قشور الكمأة وجبن البيكورينو من جزيرة "كريت سينيسي" في توسكانا بإيطاليا، والذهب الصالح للأكل عيار 23 قيراطاً.

وأعطي الطبق لقب "أغلى بطاطس مقلية في العالم" بوقت سابق من هذا الشهر. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت شعبيته وأصبحت الآن فترة الانتظار لتجربة البطاطس هذه من 8 إلى 10 أسابيع.

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