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نهاية مأساوية.. "يوتيوبر" شهير يلقى حتفه خلال تصوير فيديو

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توفي ألبرت ديرلوند عن عمر 22 عاما

نهاية مأساوية.. "يوتيوبر" شهير يلقى حتفه خلال تصوير فيديو

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دبي - العربية.نت

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في حادثة مروعة، لقي "يوتيوبر" دنماركي شهير، حتفه إثر سقوطه بشكل مأساوي من منحدر جبلي، حسب ما أفادت عائلته لوسائل إعلام محلية.

وتوفي ألبرت ديرلوند عن عمر 22 عاما، وقالت والدته لشبكة الأخبار الدنماركية المحلية "TV2" إن ابنها كان يصور مقطع فيديو لقناته في منطقة Forcella Pana الواقعة في جبال الألب الإيطالية.

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كما أضافت: "نحن في حزن كبير، لكني أود أن يعرف جمهوره ما حصل".

وأفادت "نيوزويك" نقلا عن وسائل إعلام إيطالية، بأن صانع المحتوى الذي اشتهر بصنع مقاطع فيديو موسيقية ورسوم كوميدية، سقط من جبل سيسيدا في فال غاردينا من علو 656 قدما يوم الأربعاء.

هذا وانضم الشاب الراحل إلى يوتيوب بشهر فبراير 2016، وفقا لقناته على منصة بث الفيديوهات، ولديه أكثر من 171000 مشترك على يوتيوب وأكثر من 233000 متابع على إنستغرام.

وفي عام 2018 لعب ديرلوند دور البطولة في فيلم كوميدي حائز على جوائز بعنوان "Team Albert"، يدور حول محاولة طالب في المدرسة الثانوية أن يصبح نجما على YouTube في يوم واحد.

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