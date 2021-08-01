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"كُنتِ ‏دعوتي المستجابة".. شريهان تروي قصة إنجاب طفلتها

شريهان بتصميم من زهير مراد

"كُنتِ ‏دعوتي المستجابة".. شريهان تروي قصة إنجاب طفلتها

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 القاهرة - ريم الششتاوي  

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نشرت الفنانة المصرية شريهان، قصة طفلتها الصغرى التي كانت مليئة بالصعوبات والمخاطر أثناء فترة حملها بها.

وكتبت الفنانة من خلال صفحتها على موقع "إنستغرام"، رسالة إلى طفلتها الصغرى قالت فيها: "كُنت حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات".

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وأضافت "قالت لي أريد أختا تلعب معي وألعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل". وتابعت "في ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضة الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيلا، وكُنتي دعوتي المستجابة".

شريهان وطفلتها
شريهان وطفلتها

وتابعت الفنانة: "أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة الحمل يجعل المرض نشطا وأشرس في انتشاره ومستحيل".

كما أوضحت أنهم تركوا لها الخيار بين أمرين "تربية ومراعاة لولوة أو إهداؤها أخا أو أختا".

شريهان وطفلتها
شريهان وطفلتها

واختتمت الفنانة رسالتها لطفلتها، "كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد يا ملاكي الصغير وأمنية شقيقتك ودعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم".

واستعانت الفنانة بصور تجمعها بطفلتها الصغرى مع الرسالة.

جدير بالذكر عودة الفنانة شريهان إلى الفن بعد 30 عاماً من الغياب من خلال مسرحية "كوكو شانيل" على منصة شاهد VIP، من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

وتناولت المسرحية قصة واحدة من أشهر الأسماء العالمية في عالم الموضة والأزياء.

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