حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر

سيطرت حالة من الحزن على الأهالي بمحافظة الشرقية شمال مصر، وذلك بعد وفاة 3 أطباء شباب بشكل مفاجئ خلال يومين فقط.

وقدم المئات من الأطباء برقيات التعازي والمواساة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل في وفاة زملائهم الثلاثة الذين توفوا بأزمات قلبية مفاجئة، كما حول البعض الآخر صفحاته لدفتر عزاء في الأطباء الثلاثة الذين شهد لهم الجميع بالكفاءة وحسن الخلق والالتزام.







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وكشف الأطباء عن أن المتوفين هم عاطف محمد السيد بوحدة العناية المركزة بمستشفى أبو حماد المركزي حيث توفي أثناء تأدية عمله، وعمر علي طبيب تكليف، وأحمد محمد هشام طبيب في معهد الكبد بالقاهرة.

إلى هذا، قال مسؤول بمديرية الصحة بالشرقية إن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهات جنائية، فيما شيع أقارب الأطباء المتوفين جثامينهم اليوم الاثنين في مقابر عوائلهم بالمحافظة.