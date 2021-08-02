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فيديو صادم.. سيدة تحاول دهس زوجها عدة مرات بالسيارة

فيديو صادم.. سيدة تحاول دهس زوجها عدة مرات بالسيارة

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دبي - العربية.نت

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وثقت كاميرات المراقبة في الولايات المتحدة، مقطع فيديو يظهر سيدة أميركية تحاول دهس زوجها عدة مرات في منتصف الشارع بسيارتها.

وشوهد الرجل والمرأة يتجادلان في وسط شارع سكني في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.

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كما بين مقطع الفيديو أن الرجل قام بداية بإخراج بعض الأغراض من صندوق السيارة ورميها على الأرض بينما كانت زوجته داخل السيارة.

ومن ثم قررت السيدة دهسه بالعودة للخلف وهو يقف خلف السيارة، في حين أنه نجا من محاولة دهسه الأولى.

هذا وحاولت المرأة عدة مرات دهس زوجها، بينما كان الرجل في كل مرة يراوغها.

وبعد محاولاتها الفاشلة بدهسه، خرجت السيدة وركضت خلف الرجل محاولة ضربه، لكنه تمكن منها ودافع عن نفسه.

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