"فقد الوعي 48 ساعة".. تفاصيل أزمة بيومي فؤاد الصحية

كشف الفنان بيومي فؤاد، الاثنين، عن تعرضه لأزمة صحية خلال تواجده في دولة الإمارات، وقدّم لها الشكر للاهتمام الكبير بحالته.

وكتب فؤاد، عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم، أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة".

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أضاف: "مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شوفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية - وزارة الصحة)، لدرجة أني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم مع تأكدهم أنها مش كورونا".

واختتم بالقول: "ملحوظة في ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا إني ضيفهم، شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة".

ويشارك الفنان المحبوب بيومي فؤاد في فيلم "الإنس والنمس"، المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 4 أغسطس الجاري، مع النجوم محمد هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو عبد الجليل، وصابرين، وشريف دسوقي وغيرهم، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.