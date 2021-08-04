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أسرع امرأة في العالم.. تُعاقب بإيقاف حسابها على إنستغرام

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Women's 200m - Final - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 3, 2021. Elaine Thompson-Herah of Jamaica celebrates as she crosses the line to win gold REUTERS/Dylan Martinez
العداءة الجاميكية إيلين طومسون هيرا في أولمبياد طوكيو
فيسبوك

أسرع امرأة في العالم.. تُعاقب بإيقاف حسابها على إنستغرام

العداءة الجاميكية إيلين طومسون-هيرا، الفائزة بذهبيتي السرعة في سباقي الـ100 والـ200 متر في أولمبياد طوكيو، أعلنت أن حسابها تم إيقافه لنشرها بعض مقاطع الفيديو لانتصاريها

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طوكيو - رويترز 

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لا يمكن لأي شخص، حتى أسرع امرأة في العالم، انتهاك حقوق بث أولمبياد طوكيو.

وقد أعلنت العداءة الجاميكية إيلين طومسون-هيرا، الفائزة بذهبيتي السرعة في سباقي الـ100 والـ200 متر، أن حسابها على انستغرام تم إيقافه لنشرها بعض مقاطع الفيديو لانتصاريها.

العداءة الجاميكية إيلين طومسون هيرا في أولمبياد طوكيو
العداءة الجاميكية إيلين طومسون هيرا في أولمبياد طوكيو

ودافعت طومسون-هيرا بنجاح عن لقبيها الأولمبيين من ألعاب ريو 2016 في السباقين في طوكيو لتحصل على أربع ذهبيات في دورتين.

لكن محاولتها لمشاركة لقطات للسباقين مع معجبيها على انستغرام تسببت في إيقاف حسابها.

العداءة الجاميكية إيلين طومسون هيرا في أولمبياد طوكيو
العداءة الجاميكية إيلين طومسون هيرا في أولمبياد طوكيو

وقالت العداءة على "تويتر": "تم إيقاف حسابي على انستغرام لنشر مقاطع من السباقين لأني لا أملك الحقوق لذلك. أراكم بعد يومين".

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وستنافس طومسون-هيرا في سباق "التتابع أربعة في 100 متر" للسيدات غداً الخميس.

وستحصل اللجنة الأولمبية الدولية على أكثر من أربعة مليارات دولار من حقوق البث عن فترة تشمل دورة ألعاب بيونغ تشانغ الشتوية 2018 وأولمبياد طوكيو.

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