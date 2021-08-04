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تنكر بزي امرأة لتقديم الامتحان عن حبيبته.. فزج بهما بالسجن

the disguised student
صورة متداولة للطالب المتنكر

تنكر بزي امرأة لتقديم الامتحان عن حبيبته.. فزج بهما بالسجن

نُشرت للطالب السنغالي صور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يرتدي فستاناً أحمر مزيّناً بتصاميم سوداء مع وشاح وغطاء رأس

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دكار – فرانس برس

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يمثل طالب سنغالي تنكّر بزي امرأة ليقدّم امتحانات الشهادة الثانوية العامة محل صديقته في وسط البلاد قبل كشف أمره وتوقيفه، أمام القضاء غداً الخميس مع حبيبته بتهمة "التحايل في الامتحانات"، على ما أعلن محامي المتهمين.

وقد وضع الطالب الذي يدرس في جامعة في شمال البلاد مع صديقته في سجن ديوربيل (وسط) على ذمّة التحقيق، بعد استجوابهما ليومين، بحسب ما أفاد المحامي سورين نديونغه.

إحدى مدارس ديوربيل (أرشيفية)
إحدى مدارس ديوربيل (أرشيفية)

ومن المرتقب أن يمثل الحبيبان في الخامس من أغسطس أمام القضاء في محكمة ديوربيل بتهمة "الاحتيال في الامتحانات والتواطؤ في الاحتيال"، وفق المحامي.

وكان الطالب الذي لم يُكشف عن عمره قد ذهب إلى ديوربيل لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية العامة محلّ صديقته التي تدرس في مدرسة ثانوية في هذه المدينة، بحسب الادعاء.

صورة متداولة للطالب المتنكر
صورة متداولة للطالب المتنكر
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ونُشرت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يرتدي فستاناً أحمر مزيّناً بتصاميم سوداء مع وشاح وغطاء رأس.

وقد فُضح أمره في ثالث أيام الامتحانات عندما كان يجري اختبار الإنجليزية. وقد استغرب المراقبون لباسه، بحسب الصحافة، واتصلوا بالشرطة التي أوقفته مع صديقته.

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