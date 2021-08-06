شاهد..لبنانيون يمنعون حزب الله من إطلاق الصواريخ

في إطار التصعيد الأخير عقب إطلاق ميليشيا حزب الله في لبنان أكثر من 19 صاروخاً صباح الجمعة، على إسرائيل، فيما ردت الأخيرة بتكثيف غاراتها على مواقع في الجنوب، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأهالي المنطقة، يمنعون الميليشيا من إطلاق المزيد.

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في التفاصيل، اعترض سكان في بلدة شويا في قضاء حاصبيا بجنوب لبنان مسلحين من ميليشيا حزب الله وصادروا راجمة صواريخ استخدمتها تلك العناصر في قصف إسرائيل.

جاء ذلك في وقت تسلّم فيه الجيش اللبناني السيارة التي كانت تحمل قاذفة الصواريخ وعلى متنها 32 صاروخا، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

الميليشيا تعترف

من جهته، اعترف حزب الله بالواقعة، إلا أنه قال إن الراجمة صودرت بعد القصف وأثناء عودة مقاتليه من منطقة حرجية.

الجدير ذكره أن القصف الإسرائيلي على عدة أماكن من جنوب لبنان كان تجدد صباح الجمعة، بعد إطلاق ميليشيا حزب الله لأكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل.

فيما نفّذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية لاستهداف مواقع إطلاق الصواريخ في الجنوب، وقصف بالمدفعية تلال "كفرشوبا" و"الهبارية" في العرقوب.

بدورها، اعترفت ميليشيا حزب الله اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، زاعمة بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.