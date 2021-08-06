.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد..لبنانيون يمنعون حزب الله من إطلاق الصواريخ

من الفيديو
من الفيديو
فيديو وصور

شاهد..لبنانيون يمنعون حزب الله من إطلاق الصواريخ

الحزب اعترف بالواقعة وأكد مصادرة الراجمة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في إطار التصعيد الأخير عقب إطلاق ميليشيا حزب الله في لبنان أكثر من 19 صاروخاً صباح الجمعة، على إسرائيل، فيما ردت الأخيرة بتكثيف غاراتها على مواقع في الجنوب، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأهالي المنطقة، يمنعون الميليشيا من إطلاق المزيد.

الحريري: الوضع على الحدود خطير جداً وتهديد غير مسبوق العرب والعالم الحريري: الوضع على الحدود خطير جداً وتهديد غير مسبوق

في التفاصيل، اعترض سكان في بلدة شويا في قضاء حاصبيا بجنوب لبنان مسلحين من ميليشيا حزب الله وصادروا راجمة صواريخ استخدمتها تلك العناصر في قصف إسرائيل.

جاء ذلك في وقت تسلّم فيه الجيش اللبناني السيارة التي كانت تحمل قاذفة الصواريخ وعلى متنها 32 صاروخا، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

الميليشيا تعترف

من جهته، اعترف حزب الله بالواقعة، إلا أنه قال إن الراجمة صودرت بعد القصف وأثناء عودة مقاتليه من منطقة حرجية.

الجدير ذكره أن القصف الإسرائيلي على عدة أماكن من جنوب لبنان كان تجدد صباح الجمعة، بعد إطلاق ميليشيا حزب الله لأكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل.

فيما نفّذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية لاستهداف مواقع إطلاق الصواريخ في الجنوب، وقصف بالمدفعية تلال "كفرشوبا" و"الهبارية" في العرقوب.

بدورها، اعترفت ميليشيا حزب الله اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، زاعمة بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ
جميلة بشعر لافت.. شاهد أقرب شكل تصوري للملكة جميلة بشعر لافت.. شاهد أقرب شكل تصوري للملكة "تي"
الأكثر قراءة
انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ"دلتا" يفاجئ الجميع
صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع
سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله
8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها 8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها
رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس
برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي
قبل أن تذهب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
اكتشف المزيد