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شاهد.. برشلونة ينشر فيديو رائعا لوداع ميسي

ليونيل ميسي (أرشيفية من رويترز)
ليونيل ميسي (أرشيفية من رويترز)

شاهد.. برشلونة ينشر فيديو رائعا لوداع ميسي

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دبي - العربية.نت

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أعلن نجم برشلونة الأبرز ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات مغادرته النادي الإسباني بعد 18 عاماً.

ونشر النادي، مقطع فيديو، يودع فيه نجمه التاريخي مساء الخميس، بعد مسيرة أسطورية.

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فقد نشر النادي الكاتالوني مقطع فيديو جمع الكثير من اللقطات الهامة في مشوار ميسي التاريخي مع النادي، الذي حقق خلاله نجاحات كبيرة، لن تنساها جماهيره أبداً.

ولقي المقطع ردود فعل واسعة من قبل معجبي ومحبي ميسي، حيث تم إعادة مشاركته والتعليق عليه آلاف المرات.

يذكر أن ميسي حر بالتوقيع مجاناً مع أي ناد يختاره، ولكن النادي الجديد سيتحمل راتباً مرتفعاً لا مثيل له في أوروبا، وهو ما قد يشكل عقبة حقيقية لأندية كثيرة.

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