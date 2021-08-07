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مشهد وحشي.. شاب يعذب كلباً دون رحمة

مشهد وحشي.. شاب يعذب كلباً دون رحمة

غضب على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبات باتخاذ إجراءات بحق الشاب

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دبي - العربية.نت

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في مشهد لا يمت إلى الإنسانية بصلة، انتشر فيديو السبت على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان يظهر فيه شاب من منطقة تلعباس بعكار شمال البلاد يعنّف كلباً.

قام الشاب بضرب الكلب بكل وحشية وبدون رحمة وحاول إغراقه في ترعة، فيما يتفاخر مصورو الفيديو بهذا العمل.

كما أشعل هذا المشهد وسائل التواصل، وانهالت الانتقادات الغاضبة من هذا التصرف اللإنساني بحق الكلب المسكين الذي عجز عن الدفاع عن نفسه.

إلى ذلك ناشد البعض جمعيات الرفق بالحيوانات للتدخل، وطالب آخرون باتخاذ إجراءات بحق الشاب، واصفين إياه بـ"المجرم والوحش".

يشار إلى أنه بين كل فترة وأخرى تنتشر على مواقع التواصل فيديوهات لإيذاء وتعنيف الحيوانات الأليفة، ويتباهى الفاعلون بأعمالهم هذه.

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