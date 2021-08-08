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سبعينية تدير أخطر مافيات نابولي تقع بقبضة الشرطة بمطار روما

maria Licciardi
صورتان لماريا ليسياردي

سبعينية تدير أخطر مافيات نابولي تقع بقبضة الشرطة بمطار روما

ماريا ليسياردي "عرابة" في عصابة "كامورا" حيث كانت تتخذ قرارات خاصة بعصابات الجريمة المنظمة جنباً إلى جنب مع زعماء المافيات الآخرين

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دبي – العربية.نت

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أعلنت السلطات الإيطالية القبض على زعيمة عصابة جريمة منظمة شهيرة في نابولي، أمس السبت، بينما كانت في طريقها لتستقل طائرة متجهة إلى إسبانيا.

وأشادت وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيز باعتقال الشرطة لماريا ليسياردي (70 عاماً)، بناءً على أوامر المدعي العام في نابولي.

جريمة على صلة بالمافيا في ضاحية سيكونديليانو في نابولي في 2004
جريمة على صلة بالمافيا في ضاحية سيكونديليانو في نابولي في 2004

ونشرت قوات الكارابينييري شبه العسكرية، التي نفذت عملية الاعتقال، بياناً يفيد بأن ليسياردي ألقي القبض عليها في مطار شامبينو في روما أثناء فحص الأمتعة استعداداً لإقلاع طائرة متجهة إلى إسبانيا حيث تعيش ابنتها.

وأكد المحققون أن ليسياردي أدارت عمليات ابتزاز كرئيسة لعصابة "ليسكياردي كامورا". وهي متهمة بارتكاب أعمال مافيوية وعمليات ابتزاز وتلقي أموال بطريقة غير مشروعة والتزوير في مزادات علنية.

جريمة على صلة بالمافيا في ضاحية سيكونديليانو في نابولي في 2015
جريمة على صلة بالمافيا في ضاحية سيكونديليانو في نابولي في 2015

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": "لم تبد عليها أي علامة للتأثر عندما ظهر الضباط وأبلغوها بالمذكرة التي وقعها مكتب الادعاء في نابولي".

وعندما ألقي القبض عليها للمرة الأولى عام 2001 بعد توقيفها أثناء قيادتها لسيارة بالقرب من نابولي، كانت ليسياردي من بين أبرز 30 هارباً مطلوباً في إيطاليا. وأطلِق سراحها من السجن عام 2009 بعد أن قضت فترة عقوبة هناك لإدانتها في جرائم على صلة بالمافيا.

شقيق ماريا، جينارو ليسياردي، المؤسس الراحل لعصابة "كامورا" العائلية في ضواحي سكامبيا وسيكونديليانو.
شقيق ماريا، جينارو ليسياردي، المؤسس الراحل لعصابة "كامورا" العائلية في ضواحي سكامبيا وسيكونديليانو.
صور لافتة لسطح الكوكب الأحمر من مروحية إنجينويتي علم صور لافتة لسطح الكوكب الأحمر من مروحية إنجينويتي

وفي عالم العصابات والجريمة تلقب ليسياردي بـ "بيكسيريلا"، أي الصغيرة بسبب بنيتها الدقيقة، وكانت واحدة من الطرف المنتصر في النزاع الدامي بين تحالفات العصابات الذي شهد ظهور جثث بشكل شبه يومي في وقت سابق من هذا القرن، وفقاً للادعاء.

وصف الادعاء العام في نابولي ليسياردي في مقابلة عام 2009 مع "أسوشيتدبرس"، بأنها "عرابة" حقيقية في عصابة "كامورا"، حيث كانت تتخذ قرارات خاصة بعصابات الجريمة المنظمة، جنباً إلى جنب مع زعماء العصابات الآخرين.

وهي شقيقة جينارو ليسياردي، المؤسس الراحل لعصابة "كامورا" العائلية في ضواحي سكامبيا وسيكونديليانو.

جريمة على صلة بالمافيا في ضاحية سيكونديليانو في نابولي في 2004
جريمة على صلة بالمافيا في ضاحية سيكونديليانو في نابولي في 2004
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