شاهد.. حريق يلتهم باخرة نيلية في مصر

شهدت منطقة كورنيش الزمالك وسط القاهرة اشتعال حريق بأحد المراكب النيلية، ودمر محتوياتها بالكامل.

وتصاعدت أعمدة الدخان من الباخرة حتى غطت سماء المنطقة، فيما بذلت أجهزة الدفاع المدني وقوات الحماية المدنية جهودا مكثفة لإخماد النيران والسيطرة على الحريق.

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وتلقت غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق في الباخرة عمر الخيام وعلى الفور تم إرسال سيارات المطافئ وقوات من الحماية المدنية للسيطرة عليه.

وتعكف السلطات حاليا على بحث ملابسات الحادث وبيان سبب الحريق وحصر التلفيات، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.