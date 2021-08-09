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مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته

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مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته

الطفل تاه عن أسرته وعثر عليه الشاب المصري يسير في شوارع المهندسين بالجيزة جنوب القاهرة

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القاهرة - العربية.نت

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تداول رواد التواصل في مصر فيديو لطفل سعودي تاه عن أسرته في الجيزة جنوب القاهرة، وتمكن شاب مصري من إعادته خلال 6 ساعات.

وظهر في الفيديو شاب مصري برفقة طفل سعودي، حيث قال الشاب إن الطفل تاه عن أسرته وعثر عليه يسير في شوارع المهندسين بالجيزة جنوب القاهرة، وإنه يقوم بنشر هذا الفيديو من أجل ترويجه وتداوله ربما يصل لوالد الطفل.

وقال الطفل السعودي، إنه من مدينة ينبع، وكان يجلس مع أسرته في أحد المقاهي بالمهندسين، وترك الأسرة ليشتري شيئا وتاه عنهم، ليهدئ الشاب المصري من روعه قائلا له "لا تقلق".

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وعقب ساعات من نشر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل في البلدين، وصل الفيديو لوالد الطفل، وتوصل لرقم هاتف الشاب المصري وأبلغه بأنه في الطريق إليه لاستعادة طفله.

واستضاف الشاب المصري الطفل السعودي في منزله لحين وصول والده، حيث نشر فيديو آخر يوضح فيه نجاحه في الوصول للأب السعودي، وأنه في الطريق إليه، فيما ظهرت الفرحة والسعادة على وجه الطفل السعودي الذي قال إنه "يحب مصر".

ورد الشاب المصري قائلا: "ونحن أيضا نحب السعودية"، وإن البلدين شعب واحد.

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