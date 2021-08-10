"فيديو الأهرامات" يورطه.. ملاحقة قضائية تنتظر "يوتيوبر" سوري

بعدما انتشر فيديو لـ"يوتيوبر" سوري، زعم خلاله إقامة حفل الكشف عن جنس الجنين، برفقة زوجته أمام الأهرامات في الجيزة، هدّد رئيس شركة الصوت والضوء، المسؤولة عن الاحتفالات في الأهرامات، محمد عبدالعزيز، بملاحقة اليوتيوبر قضائيا.

وقال محمد عبد العزيز إن "الحفلات الخاصة للأشخاص ممنوعة تماما، لأن الأهرامات لا تستخدم بغرض الدعاية"، مردفا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لردع هذا الشخص الذي زعم ذلك.

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كذب وادعاء

كما أكد المسؤول المصري أن الأمر برمته "كذبة" و"ادعاء"، موضحا في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن اليوتيوبر "سيامند" لم يتفق مع أحد من المسؤولين بأن تتلون الأهرامات بلون الجنين، ولكن الإضاءة الزرقاء كانت في الأهرامات بالصدفة.

وتابع أنه "لا توجد أي حفلات خاصة تتم في منطقة الأهرامات"، مشددا على أنه لا يعرف هذا الشخص، وأنه ربما يكون دخل الأهرامات في وقت تجارب الصوت والإضاءة، مضيفاُ "منذ أيام أضيئت الأهرامات باللونين الأزرق والبرتقالي بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للكبد، وكذلك بمناسبة الاحتفال بالقضاء على فيروس سي في مصر".

اللون الأزرق

هذا ونشر اليوتيوبر السوري سيامند وزوجته العراقية شهد، مقطع فيديو لهما ظهرا فيه وهما يتحدثان عن إقامة حفل للكشف عن جنس مولودهما في الأهرامات بمصر، مؤكدا أنهم سيحيون حفلا في أهرامات مصر، لكشف جنس مولودهما.

ووقف الزوجان مع أصدقاء لهم على شرفة مطلة على تمثال أبو الهول وخلفه الأهرامات الثلاثة التي أضاءت عند غياب الشمس باللون الأزرق للدلالة على أن الجنين ذكر.

وادعى الزوجان أنّهما أول شخصين في العالم يعلنان جنس مولودهما عبر الأهرامات.