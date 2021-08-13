.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد.. انفجار شمسي مذهل!

  • الخط
انفجار شمسي
لحظة الانفجار الشمسي كما التقطه مرصد ناسا

شاهد.. انفجار شمسي مذهل!

أظهرت اللقطات اللحظة التي انطلق فيها توهج هائل من النجم الملتهب

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

التقط مرصد ناسا للفضاء انفجارا شمسيا مذهلا، حيث أظهرت اللقطات اللحظة التي انطلق فيها توهج هائل من النجم الملتهب.

والانفجار الشمسي أو التوهج الشمسي Solar flare هو وميض مفاجئ يزيد من سطوع الشمس، وعادة ما يُرصد بالقرب من سطحها وعلى مقربة من مجموعات البقع الشمسية.

وغالبًا ما تصاحب الانبعاثات الكتلية الإكليلية الانفجارات القوية، ولكن ليس دائمًا.

وبالكاد يمكن رصد حتى أقوى الانفجارات ضمن الإشعاع الشمسي الكلي.

وترتبط الانفجارات الشمسية ارتباطًا وثيقًا بطرد البلازما والجسيمات من خلال هالة الشمس نحو الفضاء الخارجي، كما تبعث الانفجارات الشمسية موجات راديوية بكثرة.

ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ علم ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟

وإذا كانت الانبعاثات موجهةً نحو الأرض، يمكن للجسيمات المرتبطة بها أن تخترق الغلاف الجوي العلوي (الغلاف الأيوني) وتتسبب في حدوث الشفق القطبي الساطع، وقد تعطل أيضًا الاتصالات الرادوية بعيدة المدى. وعادةً ما يستغرق وصول انفجارات البلازما الشمسية إلى الأرض أيامًا.

وتحدث هذه الانفجارات على النجوم الأخرى أيضًا، حيث ينطبق مصطلح الانفجارات النجمية. يمكن أن تصل الجسيمات عالية الطاقة، التي قد تكون نسبية، في نفس موعد وصول الإشعاع الكهرومغناطيسي تقريبًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب.. هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب..
بسبب عملية اغتيال.. انهارت إصلاحات كبرى بروسيا بسبب عملية اغتيال.. انهارت إصلاحات كبرى بروسيا
الأكثر قراءة
فيديو يهزّ الجزائر.. قتل شاب بريء بتهمة إشعال الحرائق والتنكيل بجثته فيديو يهزّ الجزائر.. قتل شاب بريء بتهمة إشعال الحرائق والتنكيل بجثته
شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله
فيديو يبكي الحجر.. صرخة جندي جزائري وسط ألسنة اللهب فيديو يبكي الحجر.. صرخة جندي جزائري وسط ألسنة اللهب
شاهد توقيع كليوباترا على بردية مع كلمتين بخط يدها شاهد توقيع كليوباترا على بردية مع كلمتين بخط يدها
منة شلبي: اضطررت لإعادة تصوير مشاهدي بسبب هنيدي منة شلبي: اضطررت لإعادة تصوير مشاهدي بسبب هنيدي
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
قبل أن تذهب
طرق إطفاء الحرائق المستعرة بالعالم
طرق إطفاء الحرائق المستعرة بالعالم
اكتشف المزيد