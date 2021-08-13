شاهد.. انفجار شمسي مذهل!

التقط مرصد ناسا للفضاء انفجارا شمسيا مذهلا، حيث أظهرت اللقطات اللحظة التي انطلق فيها توهج هائل من النجم الملتهب.

Gorgeous: A solar eruption bursts from the Sun, as seen by NASA’s Solar Dynamics Observatory.



(Credit: NASA's Goddard Space Flight Center/SDO) pic.twitter.com/QIkvzzeBPL — Universal-Sci (@universal_sci) August 12, 2021

والانفجار الشمسي أو التوهج الشمسي Solar flare هو وميض مفاجئ يزيد من سطوع الشمس، وعادة ما يُرصد بالقرب من سطحها وعلى مقربة من مجموعات البقع الشمسية.

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وغالبًا ما تصاحب الانبعاثات الكتلية الإكليلية الانفجارات القوية، ولكن ليس دائمًا.

وبالكاد يمكن رصد حتى أقوى الانفجارات ضمن الإشعاع الشمسي الكلي.

وترتبط الانفجارات الشمسية ارتباطًا وثيقًا بطرد البلازما والجسيمات من خلال هالة الشمس نحو الفضاء الخارجي، كما تبعث الانفجارات الشمسية موجات راديوية بكثرة.

وإذا كانت الانبعاثات موجهةً نحو الأرض، يمكن للجسيمات المرتبطة بها أن تخترق الغلاف الجوي العلوي (الغلاف الأيوني) وتتسبب في حدوث الشفق القطبي الساطع، وقد تعطل أيضًا الاتصالات الرادوية بعيدة المدى. وعادةً ما يستغرق وصول انفجارات البلازما الشمسية إلى الأرض أيامًا.

وتحدث هذه الانفجارات على النجوم الأخرى أيضًا، حيث ينطبق مصطلح الانفجارات النجمية. يمكن أن تصل الجسيمات عالية الطاقة، التي قد تكون نسبية، في نفس موعد وصول الإشعاع الكهرومغناطيسي تقريبًا.