مخرج هوليوودي يحرم والدته من المال.. بسبب تعليقاتها في صغره

يرفض المخرج الهوليوودي الشهير كوينتن تارانتينو، الذي تبلغ ثروته حوالي 120 مليون دولار، مشاركتها مع والدته.

ويعود السبب بهذا القرار إلى تعليقات والدة المخرج السلبية على طموحه أن يصبح كاتباً ومخرج أفلام عندما كان طفلاً.

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وكشف المخرج البالغ من العمر 58 عاماً في مقابلة صحافية مؤخراً أن والدته كانت تأخذ صف المدرسين الذين لم يقتنعوا برغبته في أن يصبح كاتباً.

وأكد أن والدته حاولت إثناءه عن طموح الكتابة في صغره، لذلك أخذ قرارا بمنعها من الانتفاع من ثروته عندما يصبح مشهوراً.

إلا أن تارانتينو أقر بأنه ساعد والدته عندما واجهت مشكلة مع مصلحة الضرائب، لكنه لا يمنحها أموالاً إضافية لتنفقها على وسائل الترفيه، كما لم يشتر لها منزلاً أو سيارة حديثة.

وقال تارانتينو: "هناك عواقب لما يقوله الأهالي لأبنائهم، عليك أن تتذكر عواقب لهجتك الساخرة معهم وما تعنيه بالنسبة لهم".