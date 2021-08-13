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مخرج هوليوودي يحرم والدته من المال.. بسبب تعليقاتها في صغره

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Quentin Tarantino poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 92nd Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Eric Gaillard
المخرج كوينتن تارانتينو

مخرج هوليوودي يحرم والدته من المال.. بسبب تعليقاتها في صغره

والدة كوينتن تارانتينو حاولت ثنيه عن الكتابة في صغره.. فحرمها من ثروته البالغة 120 مليون دولار عندما بات مشهوراً

دبي – العربية.نت

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يرفض المخرج الهوليوودي الشهير كوينتن تارانتينو، الذي تبلغ ثروته حوالي 120 مليون دولار، مشاركتها مع والدته.

ويعود السبب بهذا القرار إلى تعليقات والدة المخرج السلبية على طموحه أن يصبح كاتباً ومخرج أفلام عندما كان طفلاً.

وكشف المخرج البالغ من العمر 58 عاماً في مقابلة صحافية مؤخراً أن والدته كانت تأخذ صف المدرسين الذين لم يقتنعوا برغبته في أن يصبح كاتباً.

المخرج كوينتن تارانتينو
المخرج كوينتن تارانتينو
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وأكد أن والدته حاولت إثناءه عن طموح الكتابة في صغره، لذلك أخذ قرارا بمنعها من الانتفاع من ثروته عندما يصبح مشهوراً.

إلا أن تارانتينو أقر بأنه ساعد والدته عندما واجهت مشكلة مع مصلحة الضرائب، لكنه لا يمنحها أموالاً إضافية لتنفقها على وسائل الترفيه، كما لم يشتر لها منزلاً أو سيارة حديثة.

وقال تارانتينو: "هناك عواقب لما يقوله الأهالي لأبنائهم، عليك أن تتذكر عواقب لهجتك الساخرة معهم وما تعنيه بالنسبة لهم".

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