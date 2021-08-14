.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تسعينية في بريطانيا دفعت 194 دولاراً.. مقابل لقاح زائف

  • الخط
ديفيد تشامبرز
ديفيد تشامبرز
لقاح كورونا

تسعينية في بريطانيا دفعت 194 دولاراً.. مقابل لقاح زائف

فتحت الضحية بابها في 30 ديسمبر الماضي للمشتبه به الذي تظاهر بأنه عضو في خدمة الصحة العامة ودفعت له 140 جنيهاً إسترلينياً

لندن – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

حُكم الجمعة على رجل يبلغ 33 عاماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بتهمة الاحتيال على سيدة تسعينية وانتزاع 140 جنيها إسترلينيا (194 دولارا) منها نهاية العام الماضي من خلال جعلها تعتقد أنه أعطاها لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا.

وفتحت الضحية البالغة من العمر 92 عاماً والمقيمة في سوربيتون في جنوب غرب لندن، بابها في 30 ديسمبر الماضي للمشتبه به الذي تظاهر بأنه عضو في خدمة الصحة العامة.

صور التقطتها كاميرات مراقبة لديفيد تشامبرز ونشرتها الشرطة بعد الإبلاغ عن الجريمة لمحاولة الإمساك به
  • صور التقطتها كاميرات مراقبة لديفيد تشامبرز ونشرتها الشرطة بعد الإبلاغ عن الجريمة لمحاولة الإمساك به
  • كاميرا مراقبة رصدت وجود ديفيد تشامبرز في نفس منطقة منزل المسنة بعد 5 أيام من الحادثة
2 صور
صور التقطتها كاميرات مراقبة لديفيد تشامبرز ونشرتها الشرطة بعد الإبلاغ عن الجريمة لمحاولة الإمساك به
صور التقطتها كاميرات مراقبة لديفيد تشامبرز ونشرتها الشرطة بعد الإبلاغ عن الجريمة لمحاولة الإمساك به
كاميرا مراقبة رصدت وجود ديفيد تشامبرز في نفس منطقة منزل المسنة بعد 5 أيام من الحادثة
كاميرا مراقبة رصدت وجود ديفيد تشامبرز في نفس منطقة منزل المسنة بعد 5 أيام من الحادثة

وجعلها تدفع 140 جنيهاً استرلينياً، مدعياً أنها ستسترد المبلغ من خدمة الصحة العامة بعدما حقن ذراعها بما وصفته بـ"نوع من السهام". وبعد أيام قليلة، عاد ليطلب 100 جنيه إسترليني، لكن الضحية رفضت دفعها هذه المرة.

خرافات حول بطاريات الهواتف الذكية.. لا تصدقها تكنولوجيا خرافات حول بطاريات الهواتف الذكية.. لا تصدقها

وفي محكمة في كينغستون، قالت القاضية هانا كينش، إن سلوك المتهم ديفيد تشامبرز "مخز". من جانبه، أقر الشاب بالوقائع وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة.

وفي بيان للشرطة، اعتبرت الضحية أنه لأمر "فظيع" استخدام التطعيم ذريعة لانتزاع نقود من المسنين قائلةً إنها تأمل في أن ذلك "لن يحول دون حصول أي شخص على اللقاح".

من جانبها، ذكّرت الشرطة البريطانية بأن التطعيم ضد كورونا مجاني.

ديفيد تشامبرز لحظة توقيفه
  • ديفيد تشامبرز لحظة توقيفه
  • ديفيد تشامبرز بعد توقيفه
2 صور
ديفيد تشامبرز لحظة توقيفه
ديفيد تشامبرز لحظة توقيفه
ديفيد تشامبرز بعد توقيفه
ديفيد تشامبرز بعد توقيفه
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاب مصري يعتزل البشر ويعيش مع الذئاب والأسود والجوارح شاب مصري يعتزل البشر ويعيش مع الذئاب والأسود والجوارح
منذ 3 عقود.. هكذا غادر السوفييت أفغانستان منذ 3 عقود.. هكذا غادر السوفييت أفغانستان
الأكثر قراءة
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
وفاة وفاة "سفيرة الابتسامة" الطفلة السعودية ريتاج الشهري
العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة
النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
قبل أن تذهب
كم أنفقت واشنطن على الجيش الأفغاني؟ وما المحصلة؟.. نيويورك تايمز تجيب
كم أنفقت واشنطن على الجيش الأفغاني؟ وما المحصلة؟.. نيويورك تايمز تجيب
اكتشف المزيد