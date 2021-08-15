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شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض

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صورة الخنفساء (موقع NCBI)
صورة الخنفساء (موقع NCBI)

شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض

دبي – العربية.نت

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لخنفساء حية في قولون أحد المرضى وذلك في حادثة غريبة من نوعها.

فقد عثر أطباء بالصدفة على خنفساء "Ladybug" في قولون أحد المرضى أثناء إجراء فحص بالتنظير، وفق ما نشر موقع "ncbi".

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وتم تحضير المريض البالغ من العمر 59 عاماً لعملية التنظير في الليلة السابقة، وذلك بشرب غالون واحد من مادة البولي إيثيلين غلايكول.

وأفاد الموقع بأن تحضيره لتنظير القولون ربما ساعد الحشرة على الهروب من الإنزيمات الهاضمة في المعدة والأمعاء الدقيقة العلوية.

إلى ذلك، أوضح الموقع أن الرجل لم يعان من أي أعراض جانبية، فيما لم يعرف كيف ابتلع الخنفساء ومتى.

والحادثة تداولها بعض الناشطين مطلع الشهر الجاري، لكنها ليست بالحديثة، فهي سجلت في عام 2019 وفق الموقع المختص بالقضايا الطبية.

ويُعرف أكثر من 6 آلاف نوع من Coccinellidae الموصوفة عموماً باسم الدعسوقة في أميركا الشمالية، كما تعرف بالخنافس في أماكن أخرى من العالم.

وتعتبر الخنافس صديقة للبيئة وغير ضارة وحتى مفيدة للمزارعين، وفق الموقع.

كذلك، تجذب المنازل ذات الألوان الفاتحة في المناطق المشجرة انتباه الخنافس، ونادراً ما يتم الإبلاغ عن ابتلاع الحشرات لكن يمكن أن يحدث حتى أثناء النوم.

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