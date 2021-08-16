صور مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً

في حادثة مروعة سقط ثلاثة شبان أفغان من عجلات طائرة في مطار كابل، بعد ما حاولوا الفرار مع الجموع الغفيرة التي اجتاحت المطار، اليوم الاثنين.

وأوضح سكان محليون بالقرب من مطار كابل أن الشبان كانوا يمسكون بإحكام في عجلات طائرة قبل أن يسقطوا فوق المنازل، وفق ما نقلت وكالة "آسواكا".

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كما أكد أحد السكان أن سقوط هؤلاء الشبان أحدث ضجة عالية ومرعبة.

وكانت مقاطع مصورة أظهرت تسلق مواطنين أفغان سلم طائرة رابضة بمطار كابل، اليوم الاثنين، وسط حالة من الهلع والفوضى.

كذلك، أطلقت القوات الأميركية النار في الهواء، في المطار، فيما اجتاح آلاف الأفغان المدرج على أمل الهروب من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

في موازاة ذلك، ألغيت الرحلات التجارية في المطار بعد حالة الخوف والهلع التي أصابت السكان، وفق ما أعلنت سلطات المطار الاثنين.

BREAKING NEWS - Locals near Kabul airport claim that three young men who were holding themselves tightly in the tires of an airplane fell on top of people's houses. One of the locals confirmed this and said that the fall of these people made a loud and terrifying noise. pic.twitter.com/BtIovAhoDL — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

يشار إلى أن آلاف الأفغان، أفراداً وجماعات من كافة الأعمار، ظهروا أمس الأحد في مقاطع فيديو، وهم بسيارات ضاقت بها الشوارع، أو مشياً على الأقدام، مسرعين نهاراً وليلاً إلى مطار "حامد كرزاي الدولي" بكابل، للفرار منه إلى أي مكان، قبل أن تسيطر طالبان على كل العاصمة وسكانها الأكثر من 6 ملايين.