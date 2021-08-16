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صور مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً

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وكالة آسواكا

صور مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً

دبي – العربية.نت

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في حادثة مروعة سقط ثلاثة شبان أفغان من عجلات طائرة في مطار كابل، بعد ما حاولوا الفرار مع الجموع الغفيرة التي اجتاحت المطار، اليوم الاثنين.

وأوضح سكان محليون بالقرب من مطار كابل أن الشبان كانوا يمسكون بإحكام في عجلات طائرة قبل أن يسقطوا فوق المنازل، وفق ما نقلت وكالة "آسواكا".

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كما أكد أحد السكان أن سقوط هؤلاء الشبان أحدث ضجة عالية ومرعبة.

وكانت مقاطع مصورة أظهرت تسلق مواطنين أفغان سلم طائرة رابضة بمطار كابل، اليوم الاثنين، وسط حالة من الهلع والفوضى.

كذلك، أطلقت القوات الأميركية النار في الهواء، في المطار، فيما اجتاح آلاف الأفغان المدرج على أمل الهروب من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

في موازاة ذلك، ألغيت الرحلات التجارية في المطار بعد حالة الخوف والهلع التي أصابت السكان، وفق ما أعلنت سلطات المطار الاثنين.

يشار إلى أن آلاف الأفغان، أفراداً وجماعات من كافة الأعمار، ظهروا أمس الأحد في مقاطع فيديو، وهم بسيارات ضاقت بها الشوارع، أو مشياً على الأقدام، مسرعين نهاراً وليلاً إلى مطار "حامد كرزاي الدولي" بكابل، للفرار منه إلى أي مكان، قبل أن تسيطر طالبان على كل العاصمة وسكانها الأكثر من 6 ملايين.

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