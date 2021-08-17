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شاهد طائرة روسية عسكرية تحترق بالجو.. قبل أن تسقط وتتحطم

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طائرة روسية عسكرية
نموذج من الطائرة المحطمة

شاهد طائرة روسية عسكرية تحترق بالجو.. قبل أن تسقط وتتحطم

الطائرة تحطمت خلال رحلة تجريبية في منطقة موسكو وعلى متنها ثلاثة أفراد

دبي - العربية.نت، وكالات

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قالت شركة يونايتد إيركرافت كوربوريشن، إن طائرة نقل عسكرية من صنعها تحطمت خلال رحلة تجريبية في منطقة موسكو اليوم الثلاثاء، وعلى متنها ثلاثة أفراد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت قد وقعت أي خسائر بشرية في حادث الطائرة، وهي من طراز إل-112 في.

ونقلت وكالات محلية عن مصدر: "تحطم النموذج الأولي لطائرة من طراز إيل-112 في، يوم الثلاثاء، خلال رحلات في مقاطعة موسكو".

وبدورها، قالت شركة الطائرات المتحدة: "إن بطل روسيا نيكولاي كويموف كان قائد طاقم الطائرة التي تحطمت".

وفقًا لمصادر وكالة "سبوتينك"، توفي طاقم الطائرة بالكامل المكون من ثلاثة أشخاص، والسبب الأولي للمأساة كان حريقًا في أحد المحركات.

وإيل-112 في هي طائرة نقل عسكرية خفيفة تم إنتاجها في شركة فورونيج.

وهي مصممة للنقل والهبوط الجوي للأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الخفيفة، الوزن الأقصى للبضائع - 5 أطنان، سرعة الانطلاق - 470 كم / ساعة، مدى الطيران مع حمولة قصوى - 1.2 ألف كم.

وستحل الطائرة محل أسطول أ إن-26 القديمة.

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