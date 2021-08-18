شاهد.. ثعبان طوله 3 أمطار يفاجئ متبضعة في سوبرماركت

كانت هيلاينا ألاتي تعاين ممر التوابل في متجر أسترالي عندما واجهت ثعباناً ضخماً وجهاً لوجه.

ظهر رأس الثعبان غير السام، والذي يبلغ طوله 3 أمتار، على رف فوق أوعية التوابل في متجر في سيدني.

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وقالت ألاتي اليوم الأربعاء عن الحادثة: "كنت في ممر التوابل أبحث عن شيء لأضعه على دجاجتي في تلك الليلة، لذا لم أره في البداية لأنه كان ملتفاً خلف الجرار الصغيرة للتوابل".

وأضافت ألاتي، التي كانت بالصدفة صائدة ثعابين مدربة، أن رأس الثعبان وصل إلى مسافة 20 سم من رأسها.

وقالت: "لحسن الحظ، لدي خلفية عن الثعابين لذا كنت هادئة للغاية حيال ذلك. صدمني الموقف بالتأكيد قليلاً لأنني لم أكن أتوقع ذلك".

من جهتها، أكدت سلسلة متاجر "وولوورثز" في بيان أن "زبوناً زلقاً ونادراً شوهد في ممر التوابل صباح يوم الاثنين في متجرنا في ضاحية غلينوري على المشارف الشمالية الغربية لسيدني".

وجاء في البيان: "بمجرد رؤيته، استجاب أعضاء فريقنا بسرعة وهدوء لتطويق المنطقة من أجل سلامة العملاء".

من جانبها، قالت ألاتي إنها استخدمت هاتفها لتصوير الثعبان بالفيديو وهو يمد جسده من الرف إلى الممر قبل الإبلاغ عنه لموظفي المتجر.

وتابعت: "أظن أنهم اعتقدوا أنني مجنونة بعض الشيء. لا أعتقد أنهم كانوا يعرفون ماذا يردون عندما قلت إن هناك ثعباناً يبلغ ارتفاعه 10 أقدام في المتجر".

استعادت ألاتي حقيبة اصطياد الثعابين من منزلها القريب وأمسكت الثعبان، ثم أطلقته في الغابات القريبة.

لم يتضح كيف ومتى دخل الثعبان إلى المتجر.