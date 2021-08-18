فيديو بشع لما بعد الكارثة.. جثث وأشلاء أفغان سقطوا من الطائرة

أظهر مقطع فيديو مشاهد بشعة لجثث وأشلاء أفغان سقطوا من طائرة تشبثوا بها، هرباً من عناصر حركة طالبان الذين وصلوا إلى مطار كابل.

وشاهدت الحشود عند مدرج المطار الأشخاص وهم يتساقطون، فأسرعوا إلى المكان لإسعافهم إلا أنهم وجدوهم جثثا وأشلاء في منظر مريع.

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سيلفي يسبق الكارثة

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة أفغاني وهو يلتقط سيلفي له ولشبان آخرين من على جناح طائرة عسكرية أميركية، محاولين التشبث بها والفرار على جناحها خلال مغادرتها مطار كابل خوفا من حركة "طالبان".

Selfie Angle- The last moments of men clinging to some parts of the C-17 yesterday, #kabulairport #Afghanistan #Talibans pic.twitter.com/QvSeJ2bK0t — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021

كما التقط الشاب الأفغاني صورا للحشود المتجمعة عند مدرج الطائرات قبل أن تقلع الطائرة وتحصل الكارثة بسقوط ثلاثة شباب من عجلتها.

وتظهر اللقطات حوالي 10 أشخاص جالسين تحت الجناح، فيما يعبر شخصان آخران المدرج أمام الطائرة المتحركة.

في الواقعة المروعة، سقط ثلاثة شبان أفغان من عجلات طائرة في مطار كابل، بعدما حاولوا الفرار مع الجموع الغفيرة التي اجتاحت المطار، الاثنين.

وأوضح سكان محليون بالقرب من مطار كابل، أن الشبان كانوا يمسكون بإحكام في عجلات طائرة قبل أن يسقطوا فوق المنازل، وفق ما نقلت وكالة "آسواكا".

وأكد أحد السكان أن سقوط هؤلاء الشبان أحدث ضجة عالية ومرعبة.

فوضى وإطلاق نار في المطار

واليوم أطلقت طالبان النار على مواطنين محتشدين قرب مطار كابل، وقد قالت الحركة عن هذا الحادث: "نطلق النار في الهواء لتفريق المحتشدين في مطار كابل ولا نريد إصابتهم".

من جهته، قال مسؤول أمني في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إن 17 شخصا أصيبوا اليوم الأربعاء في تدافع عند إحدى بوابات مطار العاصمة الأفغانية، مع تكثيف الدول الغربية عمليات إجلاء دبلوماسييها وآخرين من هناك.