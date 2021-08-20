إصابة أخرجته من المنافسة.. دموع عمر السومة تقلب التواصل

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو انتشر بكثرة يظهر اللاعب السوري عمر السومة مهاجم نادي الأهلي يبكي على مقاعد البدلاء، بعد خروجه مصابا في مواجهة الحزم، أثناء الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

هدف قريب

فقد أصيب اللاعب الشهير في الدقيقة الخامسة، بعد كرة مشتركة مع هويغلو نيريس لاعب الحزم، وبدا وكأن السومة قفز بطريقة خاطئة، إلى أن قرر في الدقيقة 11 بيسنيك هاسي مدرب النادي إخراجه وإشراك عبدالرحمن غريب.

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لحظة اصابة الاسطوره عمر السومه وخروجه من ارضية الملعب.#الاهلي_الحزم pic.twitter.com/chNjEnBCTy — ميديا الملكي 🎥💚 (@KNGS_HD) August 19, 2021

ولعل المفارقة كانت في أن السومة قبل خروجه كاد يسجّل هدفاً مميزاًمن إحدى الزاويا، إلا أن الكرة مرت بجوار الهدف في الدقيقة الثالثة.

إلى ذلك، اجتاح الفيديو الذي أظهر اللاعب السوري باكياً على المدرجات مواقع التواصل الاجتماعي وسط ثناء محبي السومة من أدائه المميز.