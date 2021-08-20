سفينة حزب الله تفجر زوبعة قبل وصولها.. أوقفوا السرقة أولاً

لم يكد زعيم حزب الله المدعوم إيرانيا ينهي حديثه عن وصول سفينة محملة بالمازوت إلى لبنان، أمس الخميس، حتى فاضت التعليقات.

وإن كان مناصرو الحزب نشطوا بشكل كبير خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل للتغطية على أي انتقادات، في خضم معركة "البروباغندا" لا سيما أن المزاج الشعبي في البلاد بات بمعظمه يلعن الساسة والأحزاب لأي جهة انتمت، غير أن سفينة الحزب أشعلت موجة غضب أيضا.

حسن نصرالله عزلنا عن العالم ووصلنا لمرحلة نقول "معلي النفط الايراني احسن من ماشي" علما ان اشترى السفينة (مش هبة) من المصاري يللي سرقها منا. بعد النفط بكرا رح نقول الدوا الايراني احسن من ماشي، المنتجات الايرانية احسن من ماشي ومنكون قدمنا لبنان لايران بمباركة ميشال عون وجماعته — georges azzi (@G_azzi) August 20, 2021

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فقد وجه العديد من اللبنانيين انتقادات حادة لما وصفوها بـ "عراضات" حزب الله.

وقال أحد الناشطين على تويتر: "حسن نصرالله بيسرق النفط اللبناني وبجيب سفينة إيرانية لتساعده بالبروباغندا على أمل يسترجع الجمهور يللي خسره".

فيما علق آخرون بسخرية قائلين: "مبروك العقوبات.. قصدنا السفن!".

إنّو لا تهرّب على سوريا ولا تجيب من ايران… — Albert Kostanian (@AlbertKostanian) August 19, 2021

كذلك، طالب الكثيرون بعدم تخطي قرارات الدولة، وجعل البلاد محافظة إيرانية.

كما اعتبر معلقون أن حزب الله أدخل البلاد في متاهة ومخاطر ستزيد من تأزم وضعه الاقتصادي.

يشار إلى أن هذا الوقود الإيراني في حال وصل سيمثل مرحلة جديدة أكثر تأزما ربما في الأزمة المالية التي فشلت الدولة اللبنانية والأحزاب الحاكمة في معالجتها مما أدى إلى تفاقم الفقر والعوز.

وتعد هذه الأزمة التي تمر بها البلاد أسوأ انهيار منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، حيث وصل الانهيار إلى نقطة حرجة أجبرت المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها بسبب انقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادة البنزين التي يكاد العثور عليها أن يكون أمرا شبه مستحيل.