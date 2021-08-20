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فيديو صادم.. جنود أفغان يطلقون النار لمنع مواطنين من الهرب

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فيديو صادم.. جنود أفغان يطلقون النار لمنع مواطنين من الهرب

ناشطون اعتبروا أن هذا التصرف "جنوني"

دبي - العربية.نت

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في مشهد صادم، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، فيديو ظهر فيه جنود أفغان يطلقون النار في الهواء وعلى الأرض لمنع مواطنين، بينهم نساء وأطفال، من الوصول إلى مطار العاصمة كابل.

ويعتقد أن هذه الحادثة وقعت الأربعاء الماضي.

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إلى ذلك أثار هذا الفيديو الغضب على وسائل التواصل، حيث اعتبر ناشطون أن هذا التصرف "جنوني وغير إنساني".

يذكر أن عشرات الآلاف حاولوا الفرار من أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأحد، ومع انسحاب القوات الأميركية بعد تواجد عسكري استمر 20 عاماً في هذا البلد.

أكثر من 18 ألفاً

على صعيد متصل، أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي، الجمعة، أن أكثر من 18 ألفاً نقلوا جواً من أفغانستان منذ سيطرة طالبان على كابل، متعهداً بمضاعفة جهود الإجلاء مع تزايد الانتقادات لتعامل الغرب مع الأزمة.

وأشار المسؤول لرويترز، طالباً عدم ذكر هويته، إلى أن الآلاف من الراغبين في الفرار من البلاد ما زالوا يتوافدون على المطار على الرغم من أن طالبان حثت المواطنين الذين لا يحملون وثائق سفر قانونية على العودة إلى منازلهم.

من مطار كابل (أرشيفية من رويترز)
من مطار كابل (أرشيفية من رويترز)

أميركا أجلت نحو 3 آلاف

إلى ذلك، أفاد مسؤول بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة أجلت نحو 3 آلاف شخص من مطار كابل، الخميس.

وقال المسؤول في تقرير إعلامي الجمعة، إن "الولايات المتحدة أجلت نحو 3 آلاف شخص من مطار حامد كرزاي الدولي في 16 رحلة لطائرات سي-17"، مضيفاً أن قرابة 350 منهم أميركيون.

خلال عمليات الاجلاء في مطار كابل (أرشيفية من رويترز)
خلال عمليات الاجلاء في مطار كابل (أرشيفية من رويترز)

كما أكد أن "من بين الأشخاص الإضافيين الذين تم إجلاؤهم أفراد عائلات مواطنين أميركيين ومتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة وأسرهم وأفغان عرضة للخطر". وأوضح أن مجمل من أجلاهم الجيش منذ 14 أغسطس بلغ نحو 9 آلاف.

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