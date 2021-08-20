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مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها

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صورة من مقطع الفيديو المتداول للاعتداء على الفتاة
صورة من مقطع الفيديو المتداول للاعتداء على الفتاة

مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها

الفتاة ضربت بوحشية أثناء تسجيليها مقطعاً مصوراً على تطبيق "تيك توك"

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في حادث وحشي انتشر كالنار بالهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضباً واسعاً في باكستان، اعتدى 400 شخص على شابة وجردوها من ملابسها بسبب مقطع فيديو.

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ووقع الحادث في 14 من أغسطس الجاري في مدينة لاهور شرق باكستان عندما هاجم حوالي 400 شخص الشابة وهي صانعة محتوى على تطبيق "تيك توك" وذلك عندما كانت تقوم بتصوير مقطع مصور مع فريقها في متنزه وطني السبت الماضي.

إلى ذلك، تم تداول المقطع المزعج للحادث بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار إدانة واسعة، فيما كانت الوسوم المتعلقة بالواقعة ضمن الأبرز على موقع "تويتر" في باكستان.

من جانبها، سجلت الشرطة قضية ضد 400 رجل، وبدأت حملة بحث بمساعدة المقطع المصور.

نشطاء ومنظمات تندد

في موازاة ذلك، جدد ساسة وناشطون حقوقيون ومشاهير وأفراد عاديون دعواتهم لحماية النساء في البلاد.

ووجه رئيس الوزراء عمران خان قائد الشرطة الإقليمية بإلقاء القبض على الجناة.

في المقابل، طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات الباكستانية تقديم قدر أكبر من الحماية للنساء في الأماكن العامة.

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