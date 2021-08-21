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فرح ينقلب عزاء.. قتل صديقه العريس برصاصة طائشة!

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العريس الضحية

فرح ينقلب عزاء.. قتل صديقه العريس برصاصة طائشة!

صديق العريس أطلق الرصاص فرحاً بالمناسبة ولم تفلح المحاولات لإسعافه

دبي - العربية.نت

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بخبر حزين بعدما تحوّل عرس في السودان إلى مأتم عقب وفاة العريس.

وأوضحت المعلومات أن رصاصة طائشة قد أصابت العريس الزاكي حسن الزاكي بمدينة الدامر حي الشعديناب شرق البلاد، أثناء مراسم عقد القران ما أدت إلى وفاته على الفور.

وأضافت أن أحد أصدقاء العريس قد أطلق الرصاص فرحاً بالمناسبة إلا أنها أصابت العريس وقتلته بعدما لم تفلح محاولات إسعافه.

إلى ذلك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادثة، وعبر كثيرون عن حزنهم لما حدث، وسط تحذيرات من خطورة إطلاق الرصاص العشوائي خلال المناسبات.

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