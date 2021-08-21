فرح ينقلب عزاء.. قتل صديقه العريس برصاصة طائشة!

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بخبر حزين بعدما تحوّل عرس في السودان إلى مأتم عقب وفاة العريس.

وأوضحت المعلومات أن رصاصة طائشة قد أصابت العريس الزاكي حسن الزاكي بمدينة الدامر حي الشعديناب شرق البلاد، أثناء مراسم عقد القران ما أدت إلى وفاته على الفور.

مادة اعلانية

#افراح_بلاسلاح



لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 💔



توفي اليوم العريس الزاكي حسن الزاكي بمدينة الدامر حي الشعديناب شرق إثر رصاصة طائشة أثناء مراسم عقد القران



نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يتقبله في زمرة الله الشهداء ويعوض شبابه الجنة



إنا لله وإنا اليه راجعون pic.twitter.com/K55VxrYLJo — Alameldin Adam (@alameldin_adam) August 20, 2021

وأضافت أن أحد أصدقاء العريس قد أطلق الرصاص فرحاً بالمناسبة إلا أنها أصابت العريس وقتلته بعدما لم تفلح محاولات إسعافه.

إلى ذلك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادثة، وعبر كثيرون عن حزنهم لما حدث، وسط تحذيرات من خطورة إطلاق الرصاص العشوائي خلال المناسبات.