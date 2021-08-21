.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قميص عن سقوط أفغان من "طائرة الموت" يشعل التواصل

  • الخط

قميص عن سقوط أفغان من "طائرة الموت" يشعل التواصل

ناشطون اعتبروا أن هذا القميص "مثير للاشمئزاز" و"مقرف للغاية"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أثار بيع قميص يسخر من الأفغانيْين اللذين لقيا حتفهما الاثنين، بعد السقوط من طائرة عسكرية أميركية أقلعت من مطار كابل في محاولة للفرار من حركة طالبان التي سيطرت على البلاد حديثاً، غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر القميص الذي يحمل عبارة "نادي كابل للقفز المظلي" مع صورة لطائرة يسقط منها شخصان، على المنصات الإلكترونية للعديد من متاجر الملابس، التي لا تحمل علامات تجارية، وفق "نيويورك بوست".

وسط  جحيم أفغانستان.. بايدن تجاهل جونسون لـ 36 ساعة! أميركا وسط  جحيم أفغانستان.. بايدن تجاهل جونسون لـ 36 ساعة!

كما أُرفقت الصورة بوصف ساخر وهو أن هذا القميص، المتوفر بمقاسات وألوان مختلفة، مناسب تماماً لمن يحبون القفز من الطائرة والقفز بالمظلات.

"مقرف للغاية"

إلى ذلك اعتبر النشطاء هذا التصرف غير حساس وقاس. وكتبت أحدهم: "بينما يفر الأفغان ويتشبثون بالطائرات بدافع اليأس، قرر شخص ما الاستفادة من ألمهم وبؤسهم بهذا القميص المثير للاشمئزاز"، مضيفة أنه يتم بيعه على الأقل على 6 مواقع حالياً، لافتة: "يمكن أن يكون البشر قاسين للغاية". ووجد آخرون أن "هذا مقرف للغاية".

يذكر أن مقطع فيديو تم تصويره الاثنين أظهر شخصين يسقطان من الطائرة العسكرية الأميركية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كابل، أحدهما لاعب كرة قدم الشاب، زكي أنواري البالغ 17 عاماً. وأكد البنتاغون وفاة الشخصين جراء سقوطهما، واكتشاف أشلاء بشرية على عجلات الطائرة بعد هبوطها في قطر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غادر بملابسه.. تفاصيل فرار أشرف غني من أفغانستان للإمارات غادر بملابسه.. تفاصيل فرار أشرف غني من أفغانستان للإمارات
معلومة قد تصدمك.. معلومة قد تصدمك.. "النحل الغاضب" ينتج سماً عالي الجودة
الأكثر قراءة
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها
بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب "ممثل إباحي"
قبل أن تذهب
"طالبان الودودة" تحتاج إلى من يخلعها عباءة الإرهاب؟
"طالبان الودودة" تحتاج إلى من يخلعها عباءة الإرهاب؟
اكتشف المزيد