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مشاهد مروعة من محيط مطار كابل.. رصاص ودماء وصراخ

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مشاهد مروعة من محيط مطار كابل.. رصاص ودماء وصراخ

دبي - العربية.نت

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صراخ وهلع ودماء.. هذه الكلمات تختصر المشهد في محيط مطار كابل.

فقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي السبت، فيديو مروعاً لإطلاق نار كثيف لم يُعرف مصدره، على أفغان في محيط مطار العاصمة، بعضهم مصاب بجروح بليغة، وسط تعالي صرخات الخوف.

كما أظهر فيديو آخر استمرار الفوضى وتدهور الوضع الأمني بمحيط مطار كابل، في الوقت الذي يواصل فيه مواطنون أفغان محاولاتهم للهروب من بلادهم.

منع الوصول إلى المطار

والجمعة، انتشر على مواقع التواصل فيديو ظهر فيه جنود أفغان يطلقون النار في الهواء وعلى الأرض لمنع مواطنين، بينهم نساء وأطفال، من الوصول إلى مطار كابل.

يذكر أن عشرات الآلاف حاولوا الفرار من أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأحد، ومع انسحاب القوات الأميركية بعد تواجد عسكري استمر 20 عاماً في هذا البلد.

من محيط مطار كابل (أرشيفية من فرانس برس)
من محيط مطار كابل (أرشيفية من فرانس برس)

والخميس أحاطت نقاط تفتيش تابعة لطالبان بمطار كابل، وحثت المواطنين الذين لا يحملون وثائق سفر قانونية على العودة إلى منازلهم.

إجلاء عشرات الآلاف

على صعيد متصل، أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي، الجمعة، أن أكثر من 18 ألفاً نقلوا جواً من أفغانستان منذ سيطرة طالبان على كابل، متعهداً بمضاعفة جهود الإجلاء مع تزايد الانتقادات لتعامل الغرب مع الأزمة.

من جهته لفت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن الولايات المتحدة أجلت 13 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس و18 ألفاً منذ يوليو، يضاف إليهم آلاف في رحلات خاصة "قامت بها الحكومة الأميركية".

من محيط مطار كابل (أرشيفية من فرانس برس)
من محيط مطار كابل (أرشيفية من فرانس برس)

وأكد بايدن أيضاً التزام بلاده إجلاء جميع الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة في عملياتها بأفغانستان خلال الحرب.

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