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مخاض ومضاعفات.. أفغانية تضع مولودتها خلال رحلة الإجلاء

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من عملية نقل السيدة التي وضعت مولودتها
أفغانستان وطالبان

مخاض ومضاعفات.. أفغانية تضع مولودتها خلال رحلة الإجلاء

المخاض أتى السيدة خلال المرحلة الثانية من رحلة الإجلاء بعيدا عن بلادها ما اضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع لرفع مستوى ضغط الهواء بالطائرة ما ساعد باستقرار حياة الأم وإنقاذها

العربية.نت

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وضعت سيدة أفغانية طفلة عقب استقرارها مباشرة على متن طائرة إجلاء عسكرية أميركية في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا، السبت، وفقا لما أعلنته القوات الجوية الأميركية.

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت قيادة الحركة الجوية الأميركية، إن المخاض أتى السيدة خلال المرحلة الثانية من رحلة الإجلاء بعيدا عن بلادها.

وبحسب القيادة، فإن السيدة عانت من مضاعفات خلال مخاضها، وبالتالي "قرر قائد الطائرة خفض الارتفاع لرفع مستوى ضغط الهواء في الطائرة، ما ساعد باستقرار حياة الأم وإنقاذها".

وأوضحت القيادة أنه "لدى الهبوط (..) وُلدت الطفلة في حجرة الشحن التابعة للطائرة".

وقالت إن "المولودة وأمها تم نقلهما إلى منشأة طبية قريبة وهما بحالة جيدة".

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وتمكنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من مطار كابل منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية، وفقا لما أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي.

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