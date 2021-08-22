مخاض ومضاعفات.. أفغانية تضع مولودتها خلال رحلة الإجلاء

وضعت سيدة أفغانية طفلة عقب استقرارها مباشرة على متن طائرة إجلاء عسكرية أميركية في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا، السبت، وفقا لما أعلنته القوات الجوية الأميركية.

Upon landing, Airmen from the 86th MDG came aboard and delivered the child in the cargo bay of the aircraft. The baby girl and mother were transported to a nearby medical facility and are in good condition. — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت قيادة الحركة الجوية الأميركية، إن المخاض أتى السيدة خلال المرحلة الثانية من رحلة الإجلاء بعيدا عن بلادها.

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وبحسب القيادة، فإن السيدة عانت من مضاعفات خلال مخاضها، وبالتالي "قرر قائد الطائرة خفض الارتفاع لرفع مستوى ضغط الهواء في الطائرة، ما ساعد باستقرار حياة الأم وإنقاذها".

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

وأوضحت القيادة أنه "لدى الهبوط (..) وُلدت الطفلة في حجرة الشحن التابعة للطائرة".

وقالت إن "المولودة وأمها تم نقلهما إلى منشأة طبية قريبة وهما بحالة جيدة".

وتمكنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من مطار كابل منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية، وفقا لما أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي.