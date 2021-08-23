.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد.. دموع والد "الجزائري المحروق ظلما" بعد الكشف عن جدارية لابنه

  • الخط
صورة من الفيديو

شاهد.. دموع والد "الجزائري المحروق ظلما" بعد الكشف عن جدارية لابنه

والده قال في تصريحات سابقة إن ابنه ذهب متطوعا لمساعدة إخوانه

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الكشف عن جدارية تصور الشاب الجزائري جمال بن إسماعيل، الذي قُتل مؤخرا للاشتباه في إضرامه حرائق بالبلاد.

وأظهر المقطع والد جمال الذي بدا متأثرا عند كشف صورة ابنه، حيث لم يتمكن من حبس دموعه.

يُذكر أن جمال بن إسماعيل كان فنانا يحب الموسيقى والرسم، وخلال الحرائق الأخيرة قدم من مدينة مليانة إلى تيزي وزو من أجل المساعدة في إطفاء الحرائق، غير أن جماهير غاضبة شاركت في قتله وحرق جثته ظلماً، في جريمة مازالت تفاصيلها تتكشف يوماً بعد يوم.

وكان والده قال في تصريحات سابقة إن ابنه ذهب متطوعا لمساعدة إخوانه، وإن أمه طلبت منه عدم الذهاب، لكنه أصر وقال لها إن لديه أصدقاء هناك عليه تعزيتهم في ما جرى ومساعدتهم في إخماد الحرائق.

وتسارعت الأحداث في قضية مقتل الشاب الجزائري جمال بن إسماعيل الذي حرقت جثته ونكل بها للاشتباه به في إضرام الحرائق بولاية تيزي وزو، وكان التلفزيون الرسمي قد بث شهادات عدد من الموقوفين في القضية أحدهم اعترف بطعن الضحية.

شاهد اعترافات صادمة لقاتلي الجزائري المحروق ظلماً.. ما خفي أعظم المغرب العربي شاهد اعترافات صادمة لقاتلي الجزائري المحروق ظلماً.. ما خفي أعظم
الجزائري المحروق ظلماً.. توقيف 25 مشتبهاً بهم والكشف عن "شبكة إرهاب" المغرب العربي الجزائري المحروق ظلماً.. توقيف 25 مشتبهاً بهم والكشف عن "شبكة إرهاب"

واعترف البعض من الموقوفين بانتمائهم لحركة "الماك" التي تعتبرها الجزائر إرهابية، كما اعترف آخر بإضرام النار في جسد القتيل.

وكشفت عملية توقيف 25 شخصا من المشتبه بهم، في اغتيال جمال بن إسماعيل، عن حقائق جديدة مفزعة بخصوص تورط التنظيم الإرهابي "الماك" في العملية، كما كشف عنه بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ
أحمد حلمي ينشر فيديو لمنى زكي دون موافقتها.. ويسرب تسجيلاتها أحمد حلمي ينشر فيديو لمنى زكي دون موافقتها.. ويسرب تسجيلاتها
الأكثر قراءة
انتشار زواج انتشار زواج "البارت تايم" بمصر.. والإفتاء تحذر: محرم وباطل!
مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
متى يتلقى متعافي كورونا اللقاح؟ أجوبة هامة من الصحة العالمية متى يتلقى متعافي كورونا اللقاح؟ أجوبة هامة من الصحة العالمية
بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق
طالبان تتحرك صوب بنجشير.. وأحمد مسعود مستعد طالبان تتحرك صوب بنجشير.. وأحمد مسعود مستعد "لصراع طويل"
قبل أن تذهب
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
اكتشف المزيد