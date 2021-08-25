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حاكم دبي ينشر فيديو لإنقاذ قطة: من يعرفهم يدلنا عليهم

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القطة لحظة سقوطها

حاكم دبي ينشر فيديو لإنقاذ قطة: من يعرفهم يدلنا عليهم

دبي - العربية.نت

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، فيديو لإنقاذ قطة بعد سقوطها من أحد المباني في دبي، وسط إشادة بالأشخاص الذين سارعوا لإنقاذها.

ويظهر الفيديو الذي انتشر بشكل واسع القطة، وهي على حافة شرفة لعمارة سكنية في الطابق الثاني، فيما كان ينتظرها أشخاص جهزوا قطعة من القماش في الأسفل لتسقط القطة فيها بسلام.

بدوره، تفاعل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، مع مقطع الفيديو، ونشره عبر حسابه على تويتر، مشيدا بـ"مظاهر الرحمة" في دبي، ومطالباً بالمساعدة في التوصل إليهم لشكرهم.

وكتب في تغريدة: "الراحمون يرحمهم الرحمن… فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة… من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم".

وحصد الفيديو أكثر من 380 ألف مشاهدة، وآلالاف اللايكات والتعليقات التي أشادت بالفيديو وبحث حاكم دبي عن منقذي القطة لشكرهم.

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