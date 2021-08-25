نجم مصري تعرض لهجوم عنصري في لبنان.. هكذا رد!

خلال الأيام الماضية، غدا مقدم البرامج المصري أيمن القيسوني، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الجدل الذي أثاره مقطع فيديو نشره عبر حسابه في إنستغرام منتقداً الوضع في البلاد.

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فبعدما تعالت بعض الصيحات التي اعتبرها المذيع "عنصرية"، والتي نادت بعودته إلى بلده الأم مصر إذا لم يستطع تحمل الأزمة في لبنان، دخلت زوجته اللبنانية خط الأزمة.

الحكاية بدأت بعد مقطع فيديو صوره أيمن نقل فيه ما يعانيه البلد من أزمة محروقات، ليتفاجأ بحسب تعبيره، بهجوم حاد وعنيف طاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض تصرفه وذكّروه بأصوله المصرية، كما طالبوه بالعودة إلى مصر إن لم يعجبه حال لبنان، مع العلم أن أيمن يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.

"مواطن له حق التعبير"

ويبدو أن ذاك الهجوم قد استفز الفنانة اللبنانية نسرين زريق زوجة أيمن، فخرجت عن صمتها، لتدافع عنه عبر صفحتها في "انستغرام"، منتقدة موقف مهاجميه، واعتبرت أنهم لم يعترفوا بأن كلام زوجها حقيقي، وأن الشعب اللبناني يعاني وأن أيمن مواطن يعيش على أراضي لبنان وله الحق بالتعبير عن رأيه.

وفي حديث لـ"العربية.نت"، أشار أيمن إلى أنه نشر فيديو بعد انتظاره أياما في إحدى طوابير البنزين دون أن يفلح بتعبئة سيارته بالوقود، مؤكداً أنه يملك حرية الرأي والتعبير لأن لبنان بلد ديمقراطي، ولأنه من أم وزوجة لبنانيتين ويعيش في لبنان منذ ٢٠ عاماً.

"أنت فشيت خلقنا"

كما أوضح أنه صادف منذ أيام سيدة لبنانية اقتربت منه وشكرته على ما قاله في الفيديو وقالت له باللهجة اللبنانية: "أنت فشيت خلقنا".

أما عن ردة فعل زوجته، فأكد أيمن أنه لم يكن يعلم بنيتها، إلى أنه استدرك أن الهجوم عليه أغضبها ما دفعها للرد.

وأضاف أنه موافق تماماً على ما قالته، مشيراً إلى أنه سيضطر إلى مغادرة لبنان في حال بقي الوضع على ما هو عليه، مؤكداً أن أدنى حقوق الإنسان ومقومات الحياة باتت معدومة، وفق تعبيره.

مواطن منذ 20 سنة

وكشف الفنان أنه سيبقى في لبنان هذه الفترة لأنه يصوّر مسلسلاً من إنتاجه هدفه التوعية من سرطان الثدي، مشيراً إلى أنه يعيش هناك منذ عام ٢٠٠٢ في لبنان.





مع زوجته مع زوجته مع طفليه

وأضاف أنه ورغم كل الأزمات، إلا أن مستوى التعليم في لبنان عالٍ جداً، مشدداً على خوفه الشديد على مستقبل أولاده في ظل الأزمات الأخيرة.

إلى ذلك، تمنى أيمن لو يركز السياسيون في لبنان على حلول للأزمة، مشدداً على تفاؤله من عودة الأمور إلى نصابها.

الجدير ذكره أن أيمن القيسوني ولد لأم لبنانية وأب مصري، وتزوج من الفنانة اللبنانية نسرين زريق وله طفلان، ويقيم الفنان في لبنان برفقة عائلته الصغيرة.