مشاهد حزينة من كابل.. حشود ملطخة بالدماء وأب يركض بطفلته المصابة

تتكشف هول "مجزرة" مطار كابل مع كل مقطع فيديو يتم تداوله حول الانفجارين اللذين وقعا اليوم الخميس في محيط المطار حيث "يحشر" آلاف الأفغان العالقين أملا بمغادرة أفغانستان هربا من حركة "طالبان".

وتظهر لقطات من مقطع فيديو إصابة طفلة بالانفجار وهي بين يدي والدها الذي يركض بها أملا في إيجاد من يسعفها ووالدتها تركض خلفه وهي تبكي وتصرخ، ويخترقان حشودا معظمهم ملطخون بالدماء ومصابون ومذهولون مما حل بهم.. وآخرون يركضون بلا هوادة بعد وقوع الانفجار بحثا عن مكان آمن.

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وكان البنتاغون، أكد اليوم الخميس، وقوع انفجار خارج مطار كابل أعقبه انفجار آخر، وقال إن عدد الضحايا غير واضح، فيما قال مسؤولون أميركيون إن الانفجار الأول في مطار كابل نفذه انتحاري من داعش يرتدي سترة ناسفة.

وأفاد مصدر مطلع على تقارير الكونغرس بأن مسؤولين يتهمون جماعة خراسان بهجوم مطار كابل، بينما قال مصدر لـ"رويترز" إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يعتزم تغيير موعد الانسحاب من أفغانستان المقرر في 31 أغسطس الجاري.

وتحدثت مواقع أفغانية عن سقوط 11 قتيلاً وجريحاً بالانفجار، فيما أعلن مسؤول في طالبان مقتل 13 على الأقل بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس الحركة.

ولاحقا ذكرت وول ستريت جورنال أن تفجيرات كابل أوقعت 60 قتيلا أفغانيا و4 من قوات المارينز الأميركية.

أكد البنتاغون، اليوم الخميس، وقوع انفجار خارج مطار كابل أعقبه انفجار آخر، وقال البنتاغون إن عدد الضحايا غير واضح، فيما قال مسؤولون أميركيون إن الانفجار الأول في مطار كابل نفذه انتحاري من داعش يرتدي سترة ناسفة.

وأفاد مصدر مطلع على تقارير الكونغرس بأن مسؤولين يتهمون جماعة خراسان بهجوم مطار كابل، بينما قال مصدر لـ"رويترز" إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يعتزم تغيير موعد الانسحاب من أفغانستان المقرر في 31 أغسطس الجاري.

وتحدثت مواقع أفغانية عن سقوط 11 قتيلاً وجريحاً بالانفجار، فيما أعلن مسؤول في طالبان مقتل 13 على الأقل بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس الحركة.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول أميركي لرويترز أن أفرادا من الجيش الأميركي من بين المصابين في انفجار أفغانستان وفقا لمعلومات أولية. وأضاف أن الانفجار أسفر عن قتلى ومصابين لكن لم يتضح بعد العدد. وتابع أنه وفقا لمعلومات أولية فإن ما يصل إلى ثلاثة جنود أمريكيين من بين المصابين، أحدهم حالته حرجة. وتوقع مسؤول آخر ارتفاع عدد الضحايا الأميركيين وفقا لمعلومات أولية.