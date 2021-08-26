محمد رمضان يحصل على لقب سفير الشباب العربي

حصل الفنان المصري، محمد رمضان، على الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني.

ونشر الفنان محمد رمضان على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا للعديد من الشهادات التي حصدها خلال زيارته لدولة لبنان، حيث حصل الفنان على لقب سفير الشباب العربي، نظراً لجهوده الفعالة والمتميزة خلال مسيرته الفنية، والدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني.





الشهادات الفخرية التي حصل عليها محمد رمضان

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كما نشر الفنان كلمته أثناء تكريمه قائلاً "الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية، وأعشق مهنتي وفاهمها كويس جداً"، وتابع الفنان أن هذه التكريمات تحفزه على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة.