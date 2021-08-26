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محمد رمضان يحصل على لقب سفير الشباب العربي

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محمد رمضان
محمد رمضان

محمد رمضان يحصل على لقب سفير الشباب العربي

وزير الثقافة اللبناني يمنح محمد رمضان الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي

القاهرة-ريم الششتاوي

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حصل الفنان المصري، محمد رمضان، على الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني.

محمد رمضان
محمد رمضان

ونشر الفنان محمد رمضان على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا للعديد من الشهادات التي حصدها خلال زيارته لدولة لبنان، حيث حصل الفنان على لقب سفير الشباب العربي، نظراً لجهوده الفعالة والمتميزة خلال مسيرته الفنية، والدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني.

الشهادات الفخرية التي حصل عليها محمد رمضان
  • الشهادات الفخرية التي حصل عليها محمد رمضان
3 صور
الشهادات الفخرية التي حصل عليها محمد رمضان
الشهادات الفخرية التي حصل عليها محمد رمضان

كما نشر الفنان كلمته أثناء تكريمه قائلاً "الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية، وأعشق مهنتي وفاهمها كويس جداً"، وتابع الفنان أن هذه التكريمات تحفزه على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة.

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