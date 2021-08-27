تحدٍ جديد وخطير يجتاح شبكات التواصل.. وأطباء يحذرون

حذر أطباء أميركيون من مخاطر إصابات بجروح بالغة قد تنجم عن "تحدي صندوق الحليب" (Milk Crate Challenge) الجديد الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتمثل في تسلق هرم من الصناديق البلاستيكية قد يختل توازن الشخص عليه ويقع من ارتفاع عال، مما قد ينجم عنه عواقب غير محسوبة.











وحفلت شبكة "تيك توك" ومنصات اجتماعية أخرى في الأيام الأخيرة بمقاطع فيديو لهذا التحدي المحفوف بالمخاطر، ويظهر فيها مستخدمون يحاولون تسلق الصناديق البلاستيكية المخصصة لتوضيب زجاجات الحليب، وقد وضع بعضها فوق بعض على شكل هرم، وغالبا ما يكون مصيرهم السقوط بطريقة عنيفة ومؤلمة على ما يبدو.

مادة اعلانية

وينشر البعض بعد ذلك صورا لكدمات بالغة حدثت لمن خاض التحدي، والتي قد تصل إلى كسور عظمية.

وحذر طبيب الطوارئ في نظام الرعاية الصحية التابع لجامعة "كانساس"، الدكتور تشاد كانون، من أن السقوط عن الصناديق "قد يتسبب بكسر في الظهر ويؤدي تاليا إلى الإصابة بالشلل"، واصفا ذلك بأنه "أمر غبي حقا".

وأضاف أن المتسلق قد يسقط على رأسه مما يسبب له نزفا.

أما السلطات الصحية في مدينة بالتيمور فشددت على أن الوقت ليس مناسبا لخوض هذا النوع من الألعاب البهلوانية، فيما تشهد المستشفيات أصلا ضغطا ناجما عن جائحة كوفيد-19. وأوردت عبر "تويتر" منشورا جاء فيه: "في ظل تزايد حالات الاستشفاء المتعلقة بكوفيد-19 في كل أنحاء البلاد، يرجى مراجعة المستشفى المحلي للتأكد من أن لديهم سريرا متاحا لكم قبل خوض تحدي صندوق الحليب".