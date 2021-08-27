مشاهدات حية من انفجار كابل.. ناج أفغاني: رأيت يوم القيامة

كشف موظف سابق في مجموعة تطوير دولية كان لديه تأشيرة هجرة خاصة للولايات المتحدة وكان شاهدا على التفجيرات الانتحارية في محيط مطار كابل أن ما شاهده هو سيناريو يوم القيامة. وقال إنه انضم إلى آلاف الأشخاص حول المطار على أمل إخلاء البوابات والصعود إلى إحدى الرحلات الجوية التي تدخل وتخرج في الأيام الأخيرة.

وكان في قائمة الانتظار بالقرب من بوابة المطار لمدة 10 ساعات تقريبًا عندما وقع انفجار قوي نحو الساعة 5 مساءً. ويضيف "كان الأمر كما لو أن أحدهم سحب الأرض من تحت قدمي"، مضيفا: "للحظة ، ظننت أن طبلة أذني قد انفجرت وفقدت حاسة السمع. رأيت جثثًا وأجزاء من الجثث تتطاير في الهواء ورأيت جثثا متناثرة في موقع الانفجار". وتابع "ليس من الممكن رؤية يوم القيامة في هذه الحياة، لكنني اليوم رأيت يوم القيام ، وشاهدته بأم عيني".

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وتعرضت كابل لهجمات انتحارية متكررة خلال 20 عامًا منذ طرد طالبان من السلطة لأول مرة، واعتاد سكان المدينة على قيام الشرطة وفرق الأمن بإغلاق مواقع الانفجار ونقل القتلى والجرحى.

واليوم، بينما تم إسعاف الجرحى أو نقلهم بعربات يد أصيب الناجون بالصدمة حيث كانوا يتعثرون بجثث العشرات الملطخة بالدماء التي ألقي بها في حفرة الصرف الصحي.

وقال الشاهد: "اليوم لم يكن هناك من يتعامل مع القضية ونقل الجثث والجرحى إلى المستشفى أو نقلهم بعيدًا عن أنظار الجمهور.. وكانت الجثث والجرحى ملقاة على الطريق وفي قناة الصرف الصحي. والقليل من الماء المتدفق فيها تحول إلى دم".

هذا وقد ارتفعت حصيلة الهجوم على مطار كابل، وفق مسؤولين أميركيين وأفغان بلغت 103 قتلى، في وقت قالت قناة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية إن المئات من عناصر تنظيم داعش ينتشرون قرب مطار كابل.

البنتاغون أعلن مقتل 13 جنديا أميركيا وجرح 18 آخرين، في حين قالت الصحة الأفغانية إن 90 أفغانيا على الأقل قُتلوا وأصيب 150 آخرون، لكن الحصيلة مرشّحة للارتفاع وسط صعوبة الوصول إلى المستشفيات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، أن انتحاريين من داعش نفذا هجوم مطار كابل الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أميركيون.