ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية

لطالما سمعنا وقرأنا عن حوادث تحرش جنسي واغتصاب مريعة لفتيات، لكن الذي حدث مع شابة باكستانية صانعة محتوى على موقع "تيك توك" يفوق كل التصور وتعجز كل العبارات المرادفة للوحشية عن وصفه، وهو ما يظهره مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ولا يزال حديث الكثيرين ليس فقط في باكستان بل في العديد من ربوع المعمورة.

هذا المشهد المتخلف لمتخلفين في باكستان حين رأوا فتاة هو إثبات عملي لمقولة "حين تربي أجيالاً من الذكور والإناث ع أنه لا يمكنهم التواجد في مكان معا إلا للجنس سيعتبرون أي لقاء هو فرصة للمضاجعة"pic.twitter.com/xLaMb1idUz — اغتراب🕊 (@nada9sa) August 27, 2021

وعلى إثر ذلك فتحت الشرطة الباكستانية تحقيقا يتعلق باعتداء مئات الرجال المجهولين على امرأة شابة، جنسيا والتحرش بها، بينما كانت تصور فيديو في حديقة بمدينة لاهور.

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وحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن القضية شملت الادعاء على 400 شخص لم يتم تحديدهم، اعتدوا على الشابة وقاموا بتجريدها من بعض ملابسها، وتحرشوا بها.

وأوردت الصحيفة نقلا عن الضحية قولها: "جذبني الحشد من جميع الجهات إلى درجة تمزق ملابسي. رميت في الهواء. اعتدوا عليّ بوحشية، وسرقوا أموالي وهاتفي والأقراط التي كنت أضعها على أذني".

وسادت موجة غضب واستهجان واشمئزاز في باكستان عقب انتشار مقاطع الفيديو التي أخدت من كل الاتجاهات لرجال وثقوا الحادثة بكل "فخر ودون أن تهتز بهم شعرة نخوة ومروءة"، حسب ما علق به ناشطون.

من حهته أعلن وزير الإعلام عن وجود عمليات اعتقال، مؤكدا أنه تم التعرف على بعض الجناة من خلال لقطات كاميرات المراقبة وشهادات شهود العيان.

يذكر أن باكستان تعد سادس أخطر دولة في العالم على النساء، وفقا لدراسة خاصة بمؤسسة "طومسون رويترز"، كما تشير تقديرات منظمة "الحرب ضد الاغتصاب" ومقرها كراتشي، إلى أن أقل من 3 في المئة من حالات الاغتصاب التي تقع في باكستان، تنتهي بإدانات.