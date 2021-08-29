.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك

  • الخط
مي حلمي

انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر، اليوم الأحد، قرارا بمنع ظهور المذيعة مي حلمي مقدمة برنامج الحكم على فضائية "الحدث اليوم"، على أي وسيلة إعلامية داخل مصر لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

كما أوقفت القناة، المذيعة وأحالتها للتحقيق بسبب ما بدر منها تجاه لاعب نادي الزمالك الأسبق أحمد صالح، خلال حلقة أذيعت مساء أمس.

كان نجم الزمالك السابق والمدرب المساعد السابق بنادي سموحة، انسحب من البرنامج اعتراضا على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري.

وانتشر المقطع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وقوبل المقطع باستياء شديد من معاملة المذيعة وطريقتها "المستفزة" تجاه ضيفها.

وكان الزمالك، تسلم درع الدوري المصري الجمعة الماضي، لكن قائد الفريق شيكابالا لم يتمكن من رفعه بسبب الأحدث المؤسفة التي شهدتها مراسم تتويج الفريق الأبيض، حيث دخل شيكابالا في مشاجرة وصدام عنيف مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب رفض الأخير دخول باقي لاعبي الزمالك وغير المقيدين في قائمة المباراة لحضور مراسم الاحتفال.

وترك شيكابالا الملعب ودخل إلى غرفة خلع الملابس، في اعتراض واضح وصريح منه لرفضه تسليم الدرع إلا بعد دخول باقي زملائه إلى أرض الملعب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مرعب.. كاميرات مراقبة توثّق اختطاف طفل في مصر فيديو مرعب.. كاميرات مراقبة توثّق اختطاف طفل في مصر
تيك توك تحظر تيك توك تحظر "تحدي الحليب".. ما القصة؟
الأكثر قراءة
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
ظهور فيديو لوزير أفغاني يعمل بتوصيل الطعام في ألمانيا ظهور فيديو لوزير أفغاني يعمل بتوصيل الطعام في ألمانيا
شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون
مؤذن الـ مؤذن الـ"شورت" يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك
"الجندية الحنونة".. إحدى ضحايا تفجير كابل
القبض على قاتل القبض على قاتل "حسناء بغداد".. والصدمة في هويته!
قبل أن تذهب
إيران تسرق مياه نهر ديالى وتهدد مدينة البرتقال بالموت عطشاً
إيران تسرق مياه نهر ديالى وتهدد مدينة البرتقال بالموت عطشاً
اكتشف المزيد