تفاجأوا به.. شاهد دباً يقتحم معهداً زراعياً في إيران

تخيل أن تهم لتدخل صفك فتفاجأ بدب، هذا إلى حد بعيد ما كاد يحصل في أحد المعاهد الإيرانية. فقد اقتحم دب أسود معهداً زراعياً جنوب إيران، إلا أنه علق في إحدى قاعاته.

وأظهرت لقطات عدة انتشرت على مواقع التواصل بين الإيرانيين، الدب وهو يتنقل في القاعة، محاولا التهجم على من أزعجه من الشباب.

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وبعد ساعات من الرعب، أعلن النائب الفني لإدارة البيئة في هرمزغان، ميثم قاسمي، أنه تم إلقاء القبض على الدب البلوشي الأسود الذي دخل معهد رودان الزراعي، ونقله إلى موطنه الطبيعي بعد التخدير".

كما أوضح أن "مدينة رودان هي واحدة من الموائل الرئيسية للدب البلوشي في مقاطعة هرمزغان".

إلى ذلك أكد أن حراس دائرة حماية البيئة في مدينة رودان سيواصلون القيام بدوريات في الأيام المقبلة من أجل حماية الدب البلوشي الأسود ومنع الأضرار المحتملة للمواطنين.