مؤذن الـ"شورت" يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك

بـ"شورت" وقميص داخلي، رفع مؤذن بأحد مساجد الكويت الأذان، ما أثار جدلاً في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد مرتادي مسجد عبدالله بن جعفر بمنطقة الرحاب وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي المؤذن يرفع الأذان مرتدياً سروالاً قصيراً وقميصاً داخلياً.

وزارة الأوقاف تقرر إيقاف مؤذن مسجد عبدالله بن جعفر بمنطقة الرحاب قطعة 1 حيث رفع الأذان وهو يرتدي «شورت» وتحيله للتحقيق. pic.twitter.com/FeVFJ737Rg — المجلس (@Almajlliss) August 28, 2021

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إلى ذلك أفادت وسائل إعلام محلية بأن وزارة الأوقاف تحركت وقررت إيقاف المؤذن وإحالته للتحقيق بعد الحادثة.

ونشرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية الرسمية والمرخصة من وزارة الإعلام، عبر حسابها في تويتر خبر إيقاف المؤذن.

كما كتبت: "وزارة الأوقاف تقرر إيقاف مؤذن مسجد عبدالله بن جعفر بمنطقة الرحاب قطعة 1 حيث رفع الأذان وهو يرتدي "شورت" وتحيله للتحقيق".

يشار إلى أن وزارة الأوقاف لم تنشر على حسابها الرسمي أي خبر حول قرار إيقاف المؤذن أو إحالته للتحقيق.