.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فنانة مصرية ادّعت وفاة شقيقها.. فظهر ليوبخها

  • الخط
بدريه طلبة
الفنانة بدرية طلبة

فنانة مصرية ادّعت وفاة شقيقها.. فظهر ليوبخها

بدرية طلبة نشرت صورة لابنة شقيقها يوم عقد قرانها وكتبت في التعليق أن والد الشابة متوفي.. ليظهر في منشور من جانبه يكشف فيه عن خلافات عائلية

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

جدل كبير أحدثته الفنانة المصرية بدرية طلبة، بعد أن حاولت الاحتفال بعقد قران ابنة شقيقها، فتسببت في أزمة عائلية بينها وبين شقيقها والد العروس.

ونشرت بدرية طلبة عبر حسابها على "فيسبوك" صورة لابنة شقيقها ووالدتها خلال الاحتفال بعقد القران. وفي تعليقها على الصورة كتبت الفنانة أن شقيقها متوفى، مكررةً الأمر مرتين.

بدرية طلبة مع العروس ووالدتها
بدرية طلبة مع العروس ووالدتها

وتمنت لابنة شقيقها أن "تعيش في سعادة" وأن "تفرح لتواجد أقاربها وعائلتها إلى جوارها في غياب والدها الراحل".

وبعدها بدقائق جاءت المفاجأة الصادمة المتمثلة في منشور على "فيسبوك" لشقيق الفنانة، وليد طلبة الذي قالت عنه أنه متوفى. وفي منشوره كشف وليد عن وجود أزمة عائلية تسببت في قيام شقيقته الفنانة بمثل هذا الأمر.

منشور بدرية طلبة
منشور بدرية طلبة

وكشف وليد طلبة أنه لم يحضر عقد القران بسبب خلافات أسرية وقعت قبل عامين، مؤكداً أن "الجميع متوفين" بالنسبة إليه منذ أن "تركوا منزلهم قبل عامين".

وأكد وليد طلبة، الذي اكتشف الجميع أنه ما زال على قيد الحياة، أنه يعتبر الفنانة بدرية طلبة "في حكم الميتة"، متمنياً أن "ترى في زوجها ما ذكرته عنه بالباطل".

منشور وليد طلبة
منشور وليد طلبة
"الجندية الحنونة".. إحدى ضحايا تفجير كابل سوشيال ميديا أفغانستان "الجندية الحنونة".. إحدى ضحايا تفجير كابل

وأمام صدمة الجمهور بحجم الأزمة التي تعيشها هذه العائلة، عادت الفنانة المصرية لتصحح المنشور الذي قامت بكتابته، وحذفت منه ما ذكرته بأن شقيقها متوفي.

وتلقت الفنانة المصرية انتقادات كبرى بسبب ما ذكرته. وعلى الجانب الآخر توعدها شقيقها بالكشف عن "مفاجآت" خلال الأيام المقبلة، دون أن يكشف عن طبيعتها.

وليد طلبة
وليد طلبة
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الجندية الحنونة".. إحدى ضحايا تفجير كابل
لقاح كورونا مع الرضاعة الطبيعية.. نصائح هامة من الصحة العالمية لقاح كورونا مع الرضاعة الطبيعية.. نصائح هامة من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل
بعد الضجة.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان وهذه الأسباب بعد الضجة.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان وهذه الأسباب
عصابة تنفذ سيناريو عصابة تنفذ سيناريو "المهمة المستحيلة".. وتسرق سيارة توم كروز
"الجندية الحنونة".. إحدى ضحايا تفجير كابل
مصر.. أحالة 4 شركات تجارة إلكترونية للنيابة لهذا السبب مصر.. أحالة 4 شركات تجارة إلكترونية للنيابة لهذا السبب
قبل أن تذهب
مظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة البريطانية.. ما علاقتها بأفغانستان؟
مظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة البريطانية.. ما علاقتها بأفغانستان؟
اكتشف المزيد