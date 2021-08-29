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"الجندية الحنونة".. إحدى ضحايا تفجير كابل

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نيكول جي
نيكول جي تحمل طفلاً أفغانياً في مطار كابل
أفغانستان

"الجندية الحنونة".. إحدى ضحايا تفجير كابل

بعدما انتشرت صور الجندية الأميركية نيكول جي وهي تحمل طفلاً أفغانياً يتم إجلاؤه من مطار كابل.. فُجعت الولايات المتحدة السبت بالإعلان عن وفاتها بالتفجير الذي هز المطار الخميس

دبي – العربية.نت

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بعدما انتشرت صور جندية أميركية وهي تحمل طفلاً أفغانياً يتم إجلاؤه من مطار كابل إلى بر الأمان خارج أفغانستان، فُجعت الولايات المتحدة بالإعلان السبت عن وفاتها في التفجير الذي هز المطار الخميس.

نيكول جي تحمل طفلاً أفغانياً في مطار كابل
نيكول جي تحمل طفلاً أفغانياً في مطار كابل

وكانت قد انتشرت صور لنيكول جي Nicole Gee وهي تحمل أحد الأطفال خلال عميلة الإجلاء الضخمة التي قادتها الولايات المتحدة في مطار كابل.

وهزت صورتها، وصور أخرى لجنود أميركيين آخرين يحملون أطفالاً أو يعتنون بهم بينما يتم إجلاءهم، رواد مواقع التواصل ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة وخارجها.

نيكول جي
نيكول جي
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ولم يسلم هؤلاء الجنود الأميركيون من انفجار هز مطار كابل الخميس، وتبناه تنظيم داعش، موقعاً عشرات القتلى بين المدنيين، بالإضافة لـ13 قتيلاً في صفوف الجيش الأميركي.

والسبت أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أسماء الجنود الـ13 القتلى ليتبيّن أن بينهم الجندية نيكول جي البالغ من العمر 23 عاماً والعنصر في قوات المارينز الأميركية.

وكانت نيكول قد قالت قبل أسبوع من وفاتها إنها "تعشق عملها"، وذلك في منشور على صفحتها في "انستغرام".

وكانت نيكول عامل صيانة في أحد ألوية المارينز، وهي من ولاية كاليفورنيا الأميركية. وهي متزوجة من شاب أميركي يعمل أيضاً في المارينز. وأوكلت لها مهمة مساعدة النساء والفتيات في مطار كابل خلال عملية الإجلاء.

وآخر صورة نشرتها نيكول الأحد كانت تظهرها وهي تراقب طابوراً طويلاً من الأفغان الذين يتم إجلائهم.

نيكول جي تحمل طفلاً أفغانياً في مطار كابل
نيكول جي تحمل طفلاً أفغانياً في مطار كابل
نيكول جي في مطار كابل
نيكول جي في مطار كابل
نيكول جي مع زوجها
نيكول جي مع زوجها
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