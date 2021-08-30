موقف طريف وسط إعصار "إيدا".. وفيديو يوثق

فيما تنشغل وسائل الإعلام الأميركية بإعصار "إيدا" الذي اجتاح ولاية لويزيانا، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمراسل إحدى القنوات، تعرض لموقف طريف مباشرة على الهواء.

فبينما بدا المراسل يحاول الصمود أمام الإعصار، ظهر رجل خلفه، و"تشقلب" ثم مضى في طريقه.

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وسارعت القناة بقطع البث، لكن بعد فوات الأوان.

مقتل شخص.. وظلام في نيو أورلينز

يشار إلى أن الإعصار "إيدا" ضرب ولاية لويزيانا فأغرق نيو أورلينز في الظلام الأحد وتسبب بمقتل شخص، بعد 16 عاماً ويوم من تدمير الإعصار كاترينا المدينة.

ووصل "إيدا" إلى ساحل لويزيانا كعاصفة من الفئة الرابعة لكنه تراجع إلى الفئة الأولى بحلول صباح الاثنين.

كما تسببت العاصفة بانقطاع الطاقة عن نيو أورلينز بأكملها وعن أكثر من مليون شخص في أنحاء لويزيانا، وفق الموقع المتخصص "باور آوتاج.يو إس".

"لا تخرجوا"

من جهتها قالت رئيسة بلدية نيو أورلينز لاتويا كانتريل على تويتر: "لم تعد لدينا طاقة على مستوى المدينة! عليكم التزام الأماكن الآمنة. هذا ليس الوقت المناسب للخروج!".

وأفادت الشركة المزودة للكهرباء "إنترجي" أنها تدعم "مجلس المجاري والمياه في نيو أورلينز" بالطاقة، ليتمكن من تشغيل محطات ضخ المياه للسيطرة على الفيضانات.

بدورها أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من العواصف والفيضانات في عدة مناطق، بما فيها بلدة جان لافيت، جنوب نيو أورلينز، حيث قال رئيس البلدية تيم كرنر إن ارتفاع منسوب المياه أدى إلى حدوث خرق في السدود.

وصرح كرنر لشبكة "دبليو جي ان أو" المرتبطة بـ"أيه بي سي": "دمار كامل وكارثة، تجاوزت (المياه) سدود بلدتنا". وأفاد: "لدينا 75 إلى 200 شخص عالقين في باراتاريا"، بعدما انهار جسر معلق يربط الجزيرة باليابسة، مضيفاً: "لا تزال الرياح قوية للغاية، لا يمكننا إنزال قوارب إلى المياه للوصول إليهم".