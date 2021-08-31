حشرة عدوانية تهاجم المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحافي

نالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، جين بساكي، نصيبها من المواجهات الصعبة مع المراسلين منذ توليها المنصب لكن لم يضايقها أحد مثل الهجوم الذي كان عليها التعامل معه خلال المؤتمر الصحافي يوم الاثنين.

وكانت بساكي تحاول الإجابة عن سؤال من مراسل البيت الأبيض، بيتر ألكسندر، في شبكة إن بي سي نيوز حول ما إذا كان ترك معدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات لطالبان جعل أميركا أقل أمانًا.

“Sorry, that was an aggressive bug.”



— White House @PressSec Jen Psaki pic.twitter.com/RS8VC0GBL7 — The Recount (@therecount) August 30, 2021

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وحاولت الإجابة عن السؤال، لكنها أصبحت مشتتة بسبب شيء آخر وهي حشرة طائشة هاجمتها.

وقامت بساكي بضرب الحشرة ثم اعتذرت عن المقاطعة. وقالت "آسفة ، لقد كانت هذه حشرة عدوانية"، كما هو موضح في الفيديو أدناه.

ولم يعرف بعد نوعية الحشرة ولكن ضربة بساكي لم تفقدها القدرة على الجواب، وكانت قادرة على الإجابة عن سؤال ألكسندر.