تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر

أثارت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن طالبت بـ"رخصة وامتحان" لإنجاب الأطفال.

وطالبت سمية الخشاب في تغريدة لها عبر حسابها في إنستغرام بأن يحصل الزوجان على رخصة للإنجاب بعد أن يخضعا لامتحان قبل الإقدام على هذه الخطوة.

انا بطالب برخصه وامتحان لـ الانجاب، يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصه دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا او لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الاطفال معاهم.. — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 31, 2021

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وقالت الفنانة المصرية: "أنا بطالب برخصة وامتحان للإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلِّفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربّوا أو لا؟ هل هما mentally stable؟ (مستقرون عقلياً) هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟".

وأضافت في تغريدتها: "اللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy (تأهيل نفسي) وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم".