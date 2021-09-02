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فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان.. هذه التفاصيل

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مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان.. هذه التفاصيل

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن ضجت الدنيا بمقطع مصور لرجل يتدلى من مروحية قيل إنه ميت وانتشرت اللقطات على مواقع التواصل، أثيرت تساؤلات عدة من الأفغان بشأن ما الذي يفعله عناصر طالبان به.

وطرحت فرضية أن يكون المقطع لرجل علق بوحشية من طائرة هليكوبتر في قندهار في محاولة لتثبيت علم فوق مبنى عام، وليس عملية شنق.

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كما، يظهر مقطع فيديو منفصل للحادث أن الرجل على قيد الحياة بوضوح ويلوح في الهواء.

وعند مشاهدة المقطع من قبل ناشطين أفغان اعتقدوا مباشرة بأنها حادثة شنق، لما في ذاكرتهم من حوادث وانتهاكات راسخة مارستها طالبان خلال سنوات حكمها في السابق.

وقامت الحركة منذ الإعلان عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان باستئناف عملياتها العسكرية واعتداءاتها على المدنيين.

فقد أكدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجمعيات غير الحكومية أن انتهاكات حقوق الإنسان تصاعدت في أفغانستان منذ أن سيطر مقاتلو طالبان على البلاد.

وتلقت الأمم المتحدة تقارير موثوقة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل حركة طالبان في أفغانستان بينها إعدامات خارج القانون.

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