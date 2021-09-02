فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان.. هذه التفاصيل

بعد أن ضجت الدنيا بمقطع مصور لرجل يتدلى من مروحية قيل إنه ميت وانتشرت اللقطات على مواقع التواصل، أثيرت تساؤلات عدة من الأفغان بشأن ما الذي يفعله عناصر طالبان به.

وطرحت فرضية أن يكون المقطع لرجل علق بوحشية من طائرة هليكوبتر في قندهار في محاولة لتثبيت علم فوق مبنى عام، وليس عملية شنق.

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كما، يظهر مقطع فيديو منفصل للحادث أن الرجل على قيد الحياة بوضوح ويلوح في الهواء.

وعند مشاهدة المقطع من قبل ناشطين أفغان اعتقدوا مباشرة بأنها حادثة شنق، لما في ذاكرتهم من حوادث وانتهاكات راسخة مارستها طالبان خلال سنوات حكمها في السابق.

A viral video claiming to show a man being brutally hanged from a helicopter in Kandahar was likely an attempt to fix a flag over a public building, not a hanging. A separate video of the incident shows the man is clearly alive and waving in the air. pic.twitter.com/x6T5iDhpc9 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) August 31, 2021

وقامت الحركة منذ الإعلان عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان باستئناف عملياتها العسكرية واعتداءاتها على المدنيين.

فقد أكدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجمعيات غير الحكومية أن انتهاكات حقوق الإنسان تصاعدت في أفغانستان منذ أن سيطر مقاتلو طالبان على البلاد.

وتلقت الأمم المتحدة تقارير موثوقة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل حركة طالبان في أفغانستان بينها إعدامات خارج القانون.