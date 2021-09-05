هل رأيت سلاحف تركض من قبل؟ اقرأ السطور التالية لتعرف التفاصيل..

هل رأيت سلاحف تركض من قبل؟ اقرأ السطور التالية وستعرف ما سر الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه عدد من السلاحف الكبيرة التي تركض.

فقد أثار مقطع فيديو لعدد 6 من السلاحف كبيرة الحجم وهي تركض في باحة، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر بسرعة فائقة وسط استغراب وتعجب الكثيرين.

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وانتشر هذا المقطع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وحاز على عشرات ملاين المشاهدات، في حين أن سرعة انتشاره كانت سبيلا في توضيح حقيقته، حيث أن هذا المقطع هو في الواقع "عمل فني" (ثلاثي الأبعاد)، أنشأه فيرنون جيمس مانلاباز ، المتخصص في الواقع المعزز، ونشره مؤخرا على صفحته الشخصية في "إنستغرام" التي يعرض فيها أعماله الفنية.

هذا ويشتهر الفنان، المقيم في لوس أنجلوس، برسومه المتحركة الخيالية والموثوقة، إذ أن مقاطع الفيديو التي يصممها انتشرت مرارا وتكرارا.

وفي حديث سابق، أخبر مانلاباز موقع "كولوسال" Colossal أن إبداعاته الرقمية هي "مزيج من المفاهيم المخطط لها مسبقًا والإلهام التلقائي"، لافتا إلى أنه يحتفظ بهاتفه وكاميرا 360 الخاصة به دائما حتى يتمكن من التقاط اللقطات في أي وقت.