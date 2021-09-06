خطوة محيرة.. لماذا يعيد محمد رمضان إحياء قضية الطيار الراحل؟

في خطوة مفاجئة، طعن الفنان المصري محمد رمضان في الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وتحددت جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل للنظر في طعن محمد رمضان، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

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وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابت أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضى أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وقبل أيام، نصح الإعلامي المصري محمود سعد الفنان محمد رمضان، بإصلاح الخطأ الذي ارتكبه بحق الطيار وقال: "صلّح مشكلة الطيار روح للعيلة واعتذر، ومتخليش الحياة تغرك، خلي بالك في ناس بتحبك، انت لسه صغير وبتمثل كويس، اعمل حفلات واتبسط، وحافظ على نفسك انت صغير لسه.. اللي عملته غلط صلحه".

وكان الطيار المصري أشرف أبو اليسر، توفي في إبريل الماضي، داخل غرفة العناية المركزة عقب تعرضه لأزمة صحية بعد 6 أسابيع من انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان عقب سحب وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، لسماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، ونشر صور منها.

وأشار المعلومات حينها إلى أن الحالة الصحية للطيار كانت تدهورت مؤخرا بسبب محمد رمضان بشكل مباشر، مؤكداً أن صحته بدأت بالتراجع منذ بداية النزاع مع الفنان حيث تعرض لعدة أزمات نتيجة حالته النفسية السيئة.

وبعد وفاته، تقدم محام مصري ببلاغ عاجل للنائب العام ضد رمضان معتبراً أنه تعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنوياً، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأوضح المحامي سمير صبري في بلاغه، أن رمضان ظهر مع المرحوم الطيار أشرف أبو اليسر مستغلًا وجوده علي الطائرة التي يقودها الطيار وتعمد التصوير معه داخل كبينة الطائرة، مما أثار العديد من المشكلات بسبب تلك الصورة.